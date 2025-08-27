Michelle Hunziker innamorata di Nino Tronchetti Provera: la reunion tra baci e abbracci

Michelle Hunziker sempre più innamorata. La conduttrice svizzera stava trascorrendo alcune giornate di relax nelle Dolomiti insieme alle figlie Sole e Celeste, quando è stata raggiunta a sorpresa dal fidanzato Nino Tronchetti Provera. Al che, Michelle non è riuscita a nascondere la gioia per l’arrivo del compagno, con cui fa coppia ormai da diversi mesi. Alcune settimane fa, infatti, i due sono stati paparazzati tra effusioni e tenerezze, confermando la loro relazione. Ebbene, anche questa volta non sono sfuggiti all’obiettivo. Difatti, Nino è stato immortalato dai fotografi di Chi Magazine mentre atterrava in elicottero in Alta Badia per raggiungere la compagna.

L’arrivo dell’imprenditore è stato in grande stile, presentandosi con un regalo speciale per Michelle. Come raccontato nell’ultimo numero di Chi, Nino stringeva tra le mani un pacchetto raffinato proveniente dal Borgo Santandrea di Amalfi, esclusivo hotel a cinque stelle nella cui boutique si trovano pregiate ceramiche d’autore dipinte a mano. Non si trattava, però, di un regalo qualunque. Proprio sulla Costiera, infatti, la coppia aveva trascorso alcuni giorni di vacanza, quando venne immortalata per la prima volta insieme a bordo di una barca.

Michelle Hunziker sempre più innamorata: gli ultimi avvistamenti

Dunque, è probabile che Nino Tronchetti Provera abbia voluto riportare a Michelle Hunziker un ricordo speciale della loro vacanza sulla Costiera. Un gesto particolarmente apprezzato dalla conduttrice, che lo ha accolto con baci e abbracci ripresi dai paparazzi di Chi. La coppia è apparsa più unita che mai, prima di raggiungere il lussuoso Hotel Fanes, dove Michelle è ormai di casa da anni e dove stava trascorrendo alcuni giorni di relax con le figlie Sole e Celeste. Insomma, la loro storia sembra davvero procedere a gonfie vele.