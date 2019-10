Michelle Hunziker sta male/ “Imbottita di farmaci ma energica!” (Amici Celebrities)

MICHELLE HUNZIKER E L’IMPORTANTE RUOLO DI TOMASO TRUSSARDI

Michelle Hunziker ha contribuito ai buoni ascolti ottenuti grazie alla semifinale di Amici Celebrities, in seguito al crollo precedente. Il suo ingresso nel talent non è stato di certo dorato e questo ha influenzato anche il morale della presentatrice che però ha potuto contare sull’importante supporto non solo di Maria De Filippi ma anche del marito Tomaso Trussardi. Proprio quest’ultimo, sua spalla non solo nel privato, è riuscito nel compito non semplice di risollevarle il morale quando è stata bersagliata dalle copiose critiche. Proprio l’imprenditore, dal quale ha avuto le figlie Sole e Celeste, le ha dato ottimi consigli grazie ai quali ha superato la tristezza e l’ansia in vista dell’esordio in corso nel programma. Tuttavia, in occasione della finale Michelle ha dovuto affrontare un inaspettato imprevisto a causa di un piccolo problema di salute. La simpatica conduttrice e showgirl svizzera si è risvegliata totalmente senza voce! Grazie all’assunzione dei farmaci la sua condizione sta poco alla volta migliorando: “Voi non sapete che serata meravigliosa che vi aspetta! Dopo tutti questi farmaci, mi vedrete schizzerò sul palco come una pallina da ping pong”, ha ironizzato sui social.

MICHELLE HUNZIKER, IMPREVISTO PRIMA DELLA FINALE

Ma come sta adesso Michelle Hunziker? La conduttrice di Amici Celebrities ha deciso di affidarsi ai consueti rimedi della nonna ma non solo. Tramite le sue Instagram Stories ha reso partecipi i suoi numerosi follower della giornata niente affatto semplice che l’attende. Prima di una abbondante colazione, infatti, si è fatta riprendere mentre eseguiva dei fumenti. “Ce la farò, giuro!”, ha tranquillizzato. “Sono energica a palla!”. Quindi ha spiegato quali sono i suoi rimedi naturali messi in atto per far tornare la voce: “Limone, zenzero, bollitore e la voce piano piano sta tornando”, ha tranquillizzato. Sarà l’eccitazione in vista della finale di Amici Celebrities in diretta, fatto sta che, senza smettere di sorridere, la conduttrice svizzera ha mostrato un ripiano pieno zeppo di farmaci che sta assumendo al fine di arrivare in perfetta forma sul palco del programma di Canale 5. “Guardate la quantità di farmaci che ci sono qui”, ha commentato. E a fare da contorno alla visione dei medicinali, la didascalia: “Esaurimento totale… ma molta gioia”.

