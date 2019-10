Michelle Hunziker video delle nozze con Tomaso Trussardi/ “Qui c’è tutto ciò che amo”

Il 10 ottobre è un giorno davvero speciale per Michelle Hunziker. La nota conduttrice, reduce dalla sua prima puntata alla guida di Amici Celebrities, oggi festeggia qualcosa di molto importante: il suo amore per Tomaso Trussardi. È infatti il loro anniversario di matrimonio e oggi, per ricordare il bellissimo momento in cui sono diventati marito e moglie, Michelle ha scelto di condividere il video del loro matrimonio anche con i tantissimi fan che la seguono su Instagram. Un video che riassume alcuni dei momento più indimenticabili di quella fantastica giornata che, oltre ad essere impreziosita dal reciproco amore, lo è stata dagli affetti della coppia, che hanno reso quel giorno ancora più speciale. E, infatti, nelle brevi immagini si vedono un’emozionatissima Aurora Ramazzotti, la piccola Sole tra le braccia di mamma Michelle e migliaia di persone accorse solo per vederla in abito da sposa.

Michelle Hunziker e la dedica a Tomaso Trussardi

Il video pubblicato da Michelle Hunziker su Instagram è accompagnato da una dedica speciale non solo per suo marito Tomaso Trussardi. “Che giornata davvero speciale… esordisce la conduttrice, che continua – In questo video c’è tutto il mio Amore…c’è tutto ciò che amo…quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano…nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma”, racconta. Michelle conclude allora dichiarando: “desidero condividere con voi questa emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre!” E, ovviamente, non sono mancati centinaia di auguri da parte dei follower alla coppia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA