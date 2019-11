Michelle Hunziker, violenza sulle donne/ Video “Accetti le botte? Non cambierà mai”

Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, anche Michelle Hunziker ha voluto esprimere una sua riflessione tramite i social. Un messaggio video diretto a tutte le donne nel quale esprime una riflessione compiuta proprio questa notte, dopo le tante notizie di violenza che ormai popolano le pagine di cronaca nostrana. Ma al tempo stesso una riflessione necessaria perchè, come scrive la stessa signora Trussardi, “l’unica vera arma che abbiamo per combatterla è la conoscenza , la consapevolezza e la prevenzione”. Da 12 anni Michelle combatte al fianco delle donne grazie alla sua associazione Doppia Difesa e nel corso del tempo si è resa testimone in prima persona dei tanti casi di violenza a scapito di donne giovani e meno giovani, da parte di compagni, ma anche mariti e talvolta padri dei loro figli. A loro la Hunziker ha voluto dedicare il video perchè, come ha ribadito lei stessa, è importante “.riconoscere il prima possibile il Male e abbandonarlo”.

MICHELLE HUNZIKER, VIOLENZA SULLE DONNE: LA RIFLESSIONE

La stessa Michelle Hunziker, nel rivelare la sua riflessione intima ha dovuto compiere un lavoro anche su se stessa: “Stanotte riflettevo sulla violenza, sul perchè di tanta cattiveria e riflettevo sul fatto che davvero ci ho messo una vita ad accettare che la vera cattiveria esiste”, ha esordito. Dopo 12 anni dalla fondazione che si occupa proprio di questo, ancora oggi Michelle trova difficoltà a comprendere fino in fondo quella violenza premeditata e calcolata. “Sapete cosa vi dico? Non esiste una risposta a questa domanda e lo dico a te che se là fuori: se sei di indole buona ovviamente fatichi a capire la cattiveria, perchè non puoi accettare che proprio tu possa aver scelto il tuo carnefice. Magari è tuo marito, il tuo fidanzato, oppure il papà dei tuoi figli, lo giustifichi perchè ha avuto un’infanzia difficile, accetti le botte perchè pensi di poterlo cambiare, magari sei convinta che lui lo fa per te, cambierà perchè ti ama”, ha proseguito nel suo messaggio rivolto alle sue utenti. “No, te lo dico con tutta la forza che ho dentro, non lo farà, non cambierà perchè se cambia cambia solo se lo vorrà lui e se ti adatti al primo schiaffo te ne darà un altro e un altro ancora. E se ti denigra fortemente e ti violenta psicologicamente, vuol dire che non ti ama. Se hai avuto invece la forza di lasciarlo dopo anni di violenze e ti chiede un ultimo appuntamento, non glielo dare mai”. Michelle è giunta quindi ad una verità dolorosa: “il male esiste e basta e l’unica cosa che possiamo fare è combatterlo sapendo dove si nasconde, perchè ha delle maschere pazzesche la cattiveria… riconoscerla e abbandonarla, fallo per te stessa, amati”, ha chiosato, lanciando l’importante messaggio a tutte le donne.





© RIPRODUZIONE RISERVATA