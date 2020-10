MICHELLE HUNZIKER/ Vita da mamma: “Con mia figlia Aurora rido tantissimo” (Verissimo)

C’è anche Michelle Hunziker, tra le ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in onda anche questo sabato a partire dalle 16. Uno degli elementi che ha contribuito ad accrescere la sua fama presso il grande pubblico è stato senza dubbio il suo sorriso; e no, non si tratta di una semplice perifrasi per dire che Michelle è una donna molto simpatica. Quella dei denti rappresenta per lei una vera e propria ossessione, radicata al punto tale da convincerla a fare la testimonial di una nota marca di spazzolini elettrici. In un’intervista rilasciata a Io Donna il 22 ottobre – in cui svela, tra le altre cose, i suoi segreti di bellezza, – Michelle parla di ciò che c’è alla base del suo sorriso e – per estensione – del suo buonumore. “Tenere alta l’energia è uno dei primi comandamenti che seguo per me e la mia famiglia”, fa sapere, “soprattutto in questo momento storico in cui l’energia facilmente si abbassa e ci sentiamo più fragili perché siamo bersagliati dalle cattive notizie. Quindi cercare di tenere alto l’umore è fondamentale, è l’obiettivo della mia esistenza. Cerco di farlo anche attraverso lo sport, ma anche cercando di essere innamorati della vita, del lavoro. Mi aiutano gli abbracci e i baci alle mie figlie, a mio marito e ai miei cani, li sto consumando di abbracci visto che non posso farlo con gli altri in questo periodo!”.

La Michelle Hunziker ‘sportiva’

Oltre a badare alla cura dei suoi denti, Michelle Hunziker si occupa anche di fitness: “Iron Ciapet è un’iniziativa nata per gioco due anni fa grazie alle mie fans che mi chiedevano consigli ed esercizi per tenersi in forma. Così ho chiesto consulenza a un professore e a una validissima personal trainer e loro mettono a disposizione gratuitamente due volte a settimana la loro professionalità. Una specie di servizio sociale per dare un aiuto agli altri ad allenarsi con il sorriso. È nata una Community grandissima. Quando ti accorgi che riesci a far star bene una persona o più persone è una sensazione ‘egoistica’ bellissima che ti riempie l’esistenza”.

Michelle Hunziker parla del rapporto con le sue figlie

Le attenzioni di Michelle Hunziker, però, non si riducono evidentemente allo stare in forma e basta. Le attività proprie dell’essere mamma hanno in ogni caso la priorità. Riguardo alle sue figlie, con cui ha un bellissimo rapporto, Michelle dice: “Le mie due piccoline sono buffissime, ma la persona che mi fa più ridere al mondo è mia figlia Aurora. Ha un umorismo inglese un po’ cinico, mi fa venire il mal di pancia dal ridere. Quando siamo insieme ridiamo tantissimo”. In casa c’è spazio anche per gli amici a quattro zampe: “Sono meravigliosi. Chi ha dei cani sa cosa vuol dire l’affetto e l’energia che ti danno questi esseri incredibili. Ognuno ha il proprio carattere diverso, come le persone. Odino è l’ultimo arrivato, un piccolo levriero dolcissimo e furbissimo”. Insomma, se la Hunziker appare così raggiante, il merito è non solo dello spazzolino.



