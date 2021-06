Michelle Hunziker: “Voglio diventare nonna”/ “Pio e Amedeo? Bravi, mi piacciono”

Michelle Hunziker ha oggi 44 anni e da 25 fa televisione. Numeri significativi e che testimoniano tutta la sua cifra professionale, a cui ne va aggiunto uno, 17, e non si dica che porti sfortuna. Quest’anno, infatti, la bionda conduttrice di origini elvetiche taglia il prestigioso traguardo delle diciassette edizioni di “Striscia la Notizia”, come ricordato nel corso di un’intervista concessa a “Quotidiano Nazionale” e pubblicata nelle scorse ore, nella quale la donna sottolinea che le sue gaffe “sono talmente tante che non riesco a citarne una in particolare… La lingua mi si attorciglia sempre”.

Hunziker, da sempre impegnata contro il fenomeno negativo della violenza di genere, ha poi voluto sottolineare come i casi tra le mura domestiche durante il lockdown siano aumentati del 72%, in quanto il periodo di chiusura ha messo in crisi le coppie che già non funzionavano, ha fatto scoppiare quegli amori malati intrappolati in un appartamento. La Fondazione “Doppia Difesa”, fondata da lei e dall’avvocato Giulia Bongiorno, non ha mai chiuso e le richieste sono aumentate del 60%. “Avendo anche io vissuto delle violenze, empatizzo con le donne che hanno affrontato delle situazioni analoghe e loro sentono questa mia vicinanza”, ha sottolineato.

MICHELLE HUNZIKER: “VOGLIO SPUPAZZARMI I NIPOTINI”

Su “Quotidiano Nazionale” Michelle Hunziker ha parlato anche della figlia Aurora Ramazzotti, rimarcando che ha avuto un’infanzia difficile, in quanto i figli d’arte devono affrontare molti pregiudizi diffusi nella società. “Ci sono dei Paesi, come gli Usa, in cui è normale che la star esibiscano i figli, per esempio sul red carpet – ha sottolineato la presentatrice svizzera -. Il metodo di pixelare le foto dei minorenni esiste solo da noi, ma comunque raramente posto delle foto con loro, solo in occasioni familiare come il Natale”. Dopo essersi definita precisa e sbadata allo stesso tempo, Michelle Hunziker ha confidato un suo grande desiderio: quello di diventare nonna. “Non aspetto altro che spupazzarmi i nipoti – ha asserito –. Auri è fortunata, perché avrà una nonna molto presente”. Infine, una battuta su Pio e Amedeo, finiti nel mirino dell’opinione pubblica dopo alcune battute e gag ritenute da alcuni “infelici” nel corso del loro show “Felicissima Sera”: “Sono molto bravi e mi piacciono. Fin dagli inizi non hanno mai cambiato la loro cifra, portando in tv la loro terra, il loro vissuto, le loro origini. Sono contenta che abbiano trovato il modo per riportare la comicità in tv in modo importante. Io adoro chi mi fa ridere”.

