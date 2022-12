Michelle Hunziker, web commosso per gli auguri ad Aurora Ramazzotti / “Sarai anche tu una mamma giovane”

Aurora Ramazzotti compie gli anni: la dedica social di mamma Michelle Hunziker

Si prospetta un Natale 2022 all’insegna dei grandi festeggiamenti nella grande famiglia allargata di Aurora Ramazzotti, nelle ore che la vedono festeggiata nel giorno del suo compleanno, in una commossa dedica di Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti, figlia primogenita degli ormai ex consorti Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, celebra in data odierna 5 dicembre 2022, il compimento del suo 26esimo anno di vita, sulla scia della notizia della gravidanza che la consacra come futura mamma insieme al futuro papà compagno e ingegnere informatico, Goffredo Cerza.

E in queste ore segnate dal compleanno della figlia d’arte non mancano gli auguri social di mamma Michelle Hunziker, che a corredo di una foto che la ritrae con la piccola Aurora si dice entusiasta all’idea di diventare nonna, via Instagram: “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane- si legge nel commosso messaggio di auguri che la conduttrice TV svizzera naturalizzata italiana destina alla festeggiata futura neo mamma- e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!!”.

Eros Ramazzotti dedica un post alla figlia d’arte

Il messaggio di auguri dell’ex consorte storica di Eros Ramazzotti, che intanto spopola nel web facendo incetta di interazioni social, tra una gran moltitudine di like e messaggi di auguri estesi dagli internauti alla famiglia d’arte, poi prosegue: “Un compleanno davvero speciale questo, amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori

che battono in te…ti amo infinitamente Mamma”.

Oltre al messaggio di auguri di mamma Michelle, non può mancare la dedica del papà alla festeggiata, a commuovere il popolo della rete. “26 anni di amore, auguri cucciola mia”, si legge, infatti, nella dedica social di Eros Ramazzotti rilasciata via Instagram a corredo di uno scatto che immortala Aurora Ramazzotti in dolce attesa.

Insomma, può dirsi un periodo d’oro per la figlia d’arte, Aurora Ramazzotti, che si avvicina al traguardo dei 30 anni da giovane mamma, innamorata e in carriera, al fianco del compagno Goffredo Cerza.













