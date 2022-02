Michelle Impossible, 1 puntata/ Diretta e ospiti: da Eros Ramazzotti a Noemi

Michelle Impossibile, anticipazioni e diretta prima serata 16 febbraio

Mercoledì 16 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la prima delle due serate di Michelle Impossible, one woman show di Michelle Hunziker, attesissimo dal pubblico e che tornerà in onda mercoledì 23 febbraio, con la seconda ed ultima serata. Uno show in cui Michelle Hunziker sfoggera il suo innato talento di showgirl. Dopo aver cantato e ballato più volte sia in tv che a teatro, per Michelle Hunziker è arrivato il momento di affrontare l’esame di maturità. Sarà lei la protagonista indiscussa dello show nel corso del quale, oltre ad intrattenere il pubblico con coreografie e duetti, si racconterà a cuore aperto.

Due serate che permetteranno alla showgirl svizzera di raccontarsi e svelare i segreti di 25 anni di carriera nel corso dei quali ha portato a casa tantissimi successi e riconoscimenti importanti. Con la sua bellezza, la sua bravura e il suo sorriso, la Hunziker regalerà due serate sperciali ai telespettatori di canale 5. Sul palco di Michelle Impossible, tuttavia, non sarà da sola.

Gli ospiti della prima serata di Michelle Impossible

Tanti amici e colleghi affiancheranno Michelle Hunziker nel suo show “Michelle Impossibile”. Sul palco, accanto alla showgirl svizzera, nel corso della prima serata, si alterneranno: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa’s Band. L’ospite più atteso, tuttavia, è l’ex marito Eros Ramazzotti con cui Michelle duetterà per la prima volta dopo oltre vent’anni. Un momento speciale a cui assisterà anche la figlia Aurora, protagonista dello show con i suoi racconti inediti sulla mamma con cui ha un rapporto davvero speciale.

Oltre ad Aurora Ramazzotti, presenze fisse dello show sono anche Katia Follesa e Michela Giraud che coinvolgeranno la padrona di casa in una serie di divertenti gag. A supportare tutte le esibizioni della Hunziker e dei suoi ospiti, infine, ci sarà l’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.



