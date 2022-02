Michelle Impossible, 2a puntata/ Diretta e ospiti: Silvia Toffanin e gli Articolo 31

Anticipazioni Michelle Impossible, ospiti seconda puntata 23 febbraio

Dopo il grande successo di ascolti del primo appuntamento, mercoledì 23 febbraio va in onda il finale di “Michelle Impossible”. In questo secondo appuntamento Michelle Hunziker proseguirà il racconto dei suoi 25 anni di carriera accompagnata dal corpo di ballo. In questo nuovo appuntamento ci saranno tanti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo. Ci saranno Massimo Ranieri, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon. Spazio anche ad Ambra Angiolini, Nicola Savino, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri. Salirà sul palco anche J-Ax che proprio con Michelle è il conduttore di “All Together Now”. In questa occasione, J-Ax si esibirà con DJ Jad, suo storico compagno negli Articolo 31.

Nello scorso appuntamento, Maria De Filippi ha raccontato la vita di Michelle e ha spiegato le tappe salienti della giovinezza della collega e amica: dalla famiglia che gira per la Svizzera, al primo amore Giorgio, fino all’arrivo in Italia in un paesino bolognese, per poi passare alla storia del celebre spot di intimo che accese i riflettori sull’allora 18enne Michelle. Nel secondo appuntamento di “Michelle Impossible”, sarà Silvia Toffanin ad intervistare Ineke, la mamma di Michelle Hunziker. Ineke ripercorrerà di fronte alla figlia una delle pagine più dolorose e delicate della loro vita.

Michelle Impossible: tornano Katia Follesa e Michela Giraud

Nel finale di “Mission Impossible” ci saranno nuovamente Katia Follesa e Michela Giraud. Entrambe coinvolgeranno Michelle nelle loro gag inaspettate mentre Aurora Ramazzotti guiderà il ‘Roast Show’ in cui, con l’aiuto di alcuni ospiti, analizza con ironia le performance della mamma. Al suo esordio, il programma ha registrato ottimi ascolti. Complice forse anche la presenza sul palco di Eros Ramazzotti con cui Michelle si è scambiata un tenerissimo bacio. Un gesto che però ha infiammato i social che sperano ancora oggi in un ritorno di fiamma. Eros Ramazzotti di recente però lo ha smentito in un’intervista al settimanale Oggi: “Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.

Eros ha poi spiegato di aver dato dei consigli a Michelle dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: “Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi. Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”, ha confidato.



