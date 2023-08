Michelle Impossible e Friends, replica1a puntata/ Ospiti: Eros Ramazzotti, Alessandro Siani e Loredana Bertè

Michelle Impossible e Friends: anticipazioni replica prima puntata

Da giovedì 3 agosto, in prima serata, canale 5 trasmette la replica di Michelle Impossible e Friends, lo show di Michelle Hunziker trasmesso nel 2023 e che ha avuto tanti ospiti del mondo della televisione e della musica. Un vero e proprio show quello di Michelle Hunziker che ricopre le vesti di vera e propria showgirl. La Hunziker, infatti, canta, balla, conduce e si mette totalmente a disposizione dei suoi ospiti con cui dà vita a divertenti, ma anche ad emozionanti siparietti. Presenza speciale dello show è la figlia Aurora Ramazzotti che, nello show, era ancora in dolce attesa.

Oggi, Aurora è mamma felice del piccolo Cesare, frutto del suo amore con Goffredo Cerza e nel corso della prima puntata di Michelle Impossibile e Friends, Aurora sfoggerà il suo bellissimo pancione emozionando mamma Michelle.

Gli ospiti della replica della prima puntata di Michelle Impossible e Friends

Chi sono gli ospiti della replica della prima puntata di Michelle Impossible e Friends? Il primo e sicuramente il più atteso è Eros Ramazzotti che con Michelle Hunziker ha instaurato un rapporto di stima e di affetto reciproco. Immancabile ed emozionante il momento con la figlia Aurora, il suo, primo grande amore prima della nascita degli altri figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Spazio, poi, alla comicità di Alessandro Siani e a quella di Andrea Pucci.

Non mancano, poi, gli ospiti musicali. In particolare, a regalare emozioni musicali al pubblico di canale 5, nel corso della replica della prima puntata dello show di Michelle Hunziker, sono Loredana Bertè, Nina Zilli e Max Pezzali.

Come vedere in diretta streaming Michelle Impossible e Friends

Michelle Impossible e Friends può essere visto in replica in diretta televisiva, su canale 5, ogni giovedì, dopo l’appuntamento con Paperissima Sprint e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come applicazione e che permette di rivedere anche i singoli momenti dello show.

