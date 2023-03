Michelle Impossible & Friends, 2a puntata/ Diretta e ospiti: Volo, Bisio e Belen

Michelle Impossible & Friends, seconda puntata su Canale 5

Questa sera, mercoledì 1° marzo, alle 21.45 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento con “Michelle Impossible & Friends”, il one woman show di Michelle Hunziker. Esordio vincente per la seconda stagione del programma: mercoledì scorso ha appassionato 2.824.000 telespettatori pari al 21.3% di share. Nel corso della serata, il primo dei tre appuntamenti speciali del programma di Michelle Hunziker ha toccato picchi del 32% di share e 4.068.000 spettatori totali.

“Michelle Hunziker conferma ancora una volta la spumeggiante personalità, nelle tre serate-evento del suo one-woman-show Michelle Impossible & Friends: spiritosa e autoironica, si destreggia con leggerezza tra grandi ospiti, performance artistiche accompagnate da orchestra e corpo di ballo, e interazioni con il cast fisso. Un mix brillante, che premia la carriera di un’artista a tutto tondo e regala a Canale 5 intrattenimento di qualità, per il quale ringrazio con calore Michelle e il suo team autoriale, gli ospiti, il cast, il regista Luigi Antonini e l’équipe produttiva Mediaset”, ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Michelle Impossible & Friends: ospiti seconda puntata

Dopo il successo della prima puntata, “Michelle Impossible & Friends” torna con nuovi ospiti. Gli amici della conduttrice svizzera si racconteranno e avranno l’occasione di celebrare con emozione ed entusiasmo la loro brillante carriera. Gli ospiti del secondo appuntamento sono: Il Volo, Claudio Bisio (con cui Michelle Hunziker ha condotto Zelig) Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox e Rocco Tanica. Anche questa sera Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl, sarà messa “alla berlina” da alcuni degli ospiti all’interno del suo roast show. Non mancheranno la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Katia Follesa. L’orchestra è diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, la regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

