Michelle Impossible & Friends, 3a puntata/ Diretta e ospiti: Favino e Articolo 31

Questa sera, mercoledì 8 marzo, alle 21.45 su Canale 5 andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento con “Michelle Impossible & Friends”, il one woman show di Michelle Hunziker. Settimana scorsa la seconda puntata dello show ha registrato un calo di ascolti (ben il 4% di share), rispetto alla prima puntata con Eros Ramazzotti: 2.288.000 telespettatori pari al 17,30% di share.

Michelle Hunziker ha comunque ringraziato il suo pubblico sui social: “Un grazie a voi per averci permesso di entrare nelle vostre case per divertirvi insieme a noi e un grazie ai miei ospiti che si sono emozionati con me brillando per eleganza e autenticità”, ha scritto su Instagram. Per il gran finale del suo show, Michelle Hunziker ha chiamato sul palco l’attore Pierfrancesco Favino, con cui nel 2018 ha condiviso il palco del Festival di Sanremo (condotto da Claudio Baglioni).

Michelle Impossible & Friends: ospiti terza puntata

Sul palco di “Michelle Impossible & Friends” Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino riproporranno il celebre passo a due sulle note di “Despacito” con cui avevano incantato il Teatro Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018? “Questa donna è stata la mia colonna, la mia amica, la luce quando si faceva buio. Grazie Michelle!”, aveva scritto l’attore sui social, al termine della loro avventura sanremese. Ospiti dell’ultimo appuntamento di “Michelle Impossible & Friends” anche Pio e Amedeo, Piero Chiambretti, Articolo 31, Serena Autieri e Alessandro Ristori. Anche questa sera Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl, sarà messa “alla berlina” da alcuni degli ospiti all’interno del suo roast show. Non mancheranno la Gialappa’s Band e il Mago Forest. L’orchestra è diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, la regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

