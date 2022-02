Michelle Impossible, pagelle 1a puntata/ Hunziker, che ritmo! Ramazzotti “uomo vero” e quei “baci proibiti”

I voti delle pagelle prima serata di “Michelle Impossible”

La prima serata di “Michelle Impossible” è andata in onda questa sera su Canale 5. E’ stata una puntata intensa, piena di colpi di scena e racconti inediti. Michelle Hunziker è riuscita a mantenere sempre il ritmo altissimo coinvolgendo gli ospiti con la consueta ironia che la contraddistingue. Il suo voto a fine serata non può che essere 10. Altro protagonista della serata è stato invece Eros Ramazzotti: teso, un pò arrabbiato con la stampa ma comunque intelligente e “uomo vero” nel salire sullo stesso palco dell’ex moglie vent’anni dopo. Chapeau: 10. Maria De Filippi è invece come il caffè e la mamma: una certezza da 10. Puntuale, sconvolgentemente bella e travolgente, come al solito, è stata invece Ilary Blasi: 9,5. Particolarmente toccata e legatissima alla protagonista anche Serena Autieri, la quale si è sorpresa più volte emozionata: voto 9.

L’esperienza pluridecennale, ha consentito a Gerry Scotti di svolazzare tra una canzone e l’altra con la consueta simpatia: impossibile andare sotto l’8,5. Momenti di autentica ilarità invece con la Gialappa’s Band. Particolarmente esilaranti i commenti alle foto hot e al film “Alex, L’Ariete”: 8,5. Non c’è Giallappa’s senza il Mago Forest, personaggio unico nel suo genere: 8. Al momento giusto è arrivata anche Aurora Ramazzotti, la quale ha proposto un tempestivo cambiamento in scena ideando qualcosa di opportuno: 8. Molto positive anche le prove di Noemi, così come di tutta l’orchestra diretta dal Maestro Vitaliano Chiaravalle: 8. Katia Follesa e Michela Giraud, invece, hanno confermato di possedere un’ironia leggera che sta bene, magari con meno tempo a disposizione, come contorno o accessorio laterale: voto 6.

