Michelle in crisi ad Amici 25 per Anna Pettinelli: "Fatto per farmi fare figura di merd*a!" Ma l' esito della sfida la premia e resta nella scuola.

Michelle in crisi ad Amici 25 contro Anna Pettinelli: “Sembra fatto apposta per farmi fare una figura di mer*a”

Sfida immediata per Michelle Cavallaro ad Amici 25. Nel daytime di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, la giovane cantante si è dovuta sfidare con Aliah. Le due si sono scontrate prima nei loro cavalli di battaglia e l’allieva di Lorella Cuccarini ha portato un suo inedito. Tuttavia Anna Pettinelli ha deciso di stravolgere le regole e far esibire ad entrambe sulla stessa cover.

Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 25: "Non puoi cambiare le regole"/ E interrompe la sfida

Anna Pettinelli è andata giù dura contro Michelle ad Amici 25: “Sulle cover sei un po’ deludente per questo ho approfittato della messa in sfida per farti cimentare anche nelle Cover” La Cover in questione è Click Boom di Rose Villain ma giunta in casetta Michelle ha avuto delle difficoltà è entrata in crisi ed è scoppiata a piangere non tanto per la sfida in se ma per la consapevolezza del fatto che il brano non è nelle sue corde e dunque non potrebbe interpretarlo al meglio.



Dandy Cipriano torna ad Amici 25: come allievo o in un altro ruolo?/ Spunta una clamorosa segnalazione

Amici 25, la cantante Michelle Cavallaro vince la sfida e resta nella scuola

Scendendo nel dettaglio, Michelle in crisi ad Amici 25 per il brano della sfida è sbottata: “Anche se imparo la melodia le parole non le so..che faccio? Sembra proprio fatto per farmi fare una figura di mer*a. Ha detto che era una canzone che conoscete entrambe, ma io non la conosco. Non si può rifiutare di farlo? No, meglio farlo.” E subito dopo trattenendo a stento le lacrime Michelle ha aggiunto: “La cosa che mi spaventa di più è uscire facendo una figura di ca**a. Avevo preso questa sfida per riscattarmi e invece. Sono sicura di non farcela ma anche di non fare una bella figura…Per la Pettinelli io faccio cose ‘terrificanti’, quindi. Io so che per il fatto che non ho studiato che ho delle pecche e di non essere Beyoncé.”

Amici 25, Flavia accusata: "Ti senti superiore, non hai rispetto"/ Lite durissima con due allieve: "False"

In difesa della allieva è intervenuta la sua coach, Lorella Cuccarini che dopo un acceso scontro con Anna Pettinelli ha interrotto la sfida e fatto intervenire la produzione. La produzione ha sentenziato che l’unico giudice della sfida tra Michelle Cavallaro e la sfidante Aliah è il maestro Adriano Pennino basandosi sugli inediti. E quest’ultimo ha dato la vittoria a Michelle che dunque resta nella scuola di Amici.