Michelle, Jennifer e Kevin, fratelli Manuel Bortuzzo/ “Si amano pure da lontano e…”

Puntata dedicata alla Bortuzzo’s family quella che oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5: infatti il primo dei due appuntamenti del weekend con l’oramai consueto rotocalco Mediaset di “Verissimo” vedrà ospiti ne salotto televisivo di Silvia Toffanin proprio Manuel Bortuzzo, ex promessa del nuoto italiano e ‘fresco’ di uscita dalla Casa del “Grande Fratello VIP”, in compagnia dei suoi genitori e dei tre fratelli. Se di papà Franco e mamma Rossella raccontiamo in un pezzo a parte, dicendo anche della loro maggiore ritrosia ai riflettori, scopriamo invece di seguito chi sono gli altri tre figli della coppia.

Franco Bortuzzo, oggi 62enne e originario di Trieste, è sposato con Rossella Corona e della loro unione non è nato solo il secondogenito di casa, vale a dire Manuel, ma anche gli altri tre figli: Kevin, Jennifer e Michelle. Molto più social del padre, che comunque ha una sua ‘bandierina’ su Instagram e soprattutto della madre, i tre ragazzi sono diventati loro malgrado dei volti noti al grande pubblico per via del drammatico incidente occorso a Manuel e poi per la sua partecipazione al reality show su Canale 5. A quanto si apprende, i due fratelli e la sorella di Manuel vivrebbero ancora con la madre, in quel di Treviso, dove la donna ha un panificio mentre papà Franco è l’ombra di Manuel a Roma.

MICHELLE, JENNIFER E KEVIN: CHI SONO I TRE FRATELLI DI MANUEL BORTUZZO?

La primogenita di casa Bortuzzo è la 23enne Michelle, di cui sappiamo dal suo profilo Instagram che è fidanzata, seguita proprio in ordine cronologico da Manuel, più piccolo di un anno, e poi da Jennifer, 20 anni: a completare il ‘quadretto’ familiare è il piccolo Kevin che, secondo il sempre attento -fino al limite della pignoleria- pubblico dei social, sarebbe la copia in carta carbone di Manuel, solo con diversi anni di meno. E qualche fan decisamente ‘interessata’ alla cosa non ha lesinato complimenti nei confronti del cucciolo di famiglia, più piccolo di sette anni rispetto a Manuel… “Loro si amano e si supportano anche da lontano, e dall’incidente sono ancora più responsabilizzati, concentrando parte delle loro energie su Manuel” ebbe a dire di loro una volta mamma Rossella.

Pare che proprio i due fratelli abbiano un rapporto molto forte, come si evince peraltro da alcuni scatti social comparsi sugli account che fanno capo allo stesso Kevin: non è difficile immaginare come per lui il fratello maggiore sia un vero e proprio punto di riferimento non solamente dopo le note vicissitudini di cui sopra ma anche in tema… sentimentale. Come rivelato da Manuel agli altri inquilini della Casa del GF VIP, in più di un’occasione Kevin gli avrebbe chiesto consigli su come conquistare una ragazzina; un’altra prova è data dalla sorpresa che Kevin ha fatto al fratellone durante un emozionante incontro tra i due. “Sono orgoglioso di te!” aveva detto a Manuel in quella circostanza. Per quando concerne infine Jennifer, sappiamo che invece condivide con lui la passione per il nuoto e si divide tra questo e il lavoro, mentre Michelle studia presso l’Università di Ferrara e, manco a dirlo, ha lavorato anche come istruttrice presso una piscina.



