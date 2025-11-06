Chi è Michelle Lufo? Concorrente di X Factor 2025 originaria di Riccione che ha conquistato l’attenzione di Francesco Gabbani

Continua X Factor 2025 con le esibizioni dei concorrenti che sperano di avere una possibilità per entrare nel mondo della musica italiana anche se molto spesso può sembrare un luogo dove risiedono i cannibali di talenti che dopo averli spremuti come limoni li mettono da parte. Si spera che non facciano la stessa fine coloro che si stanno esibendo ora come Michelle Lufo.

Ma chi è la concorrente in questione? È originaria di Riccione e ha conquistato i giudici quando ha presentato una cover di ‘Al telefono’ di Cesare Cremonini mischiando sonorità house e pop. Tutti sono rimasti colpiti dal suo timbro e dal suo modo di stare sul palco. Riuscirà a proseguire oppure il suo percorso presto o tardi subirà una battuta d’arresto?

Michelle Lufo di X Factor 2025 ha colpito Francesco Gabbani

Ebbene sì, i giudici di X Factor 2025 sono rimasti colpiti dal timbro e dalla presenza di Michelle Lufo, in special modo Francesco Gabbani che si è espresso in questo modo: “Anche se non hai mai studiato, quello che conta è quello che trasmetti dal punto di vista emotivo”. Per Paola Iezzi la sua esibizione è stata semplice, ma efficace, e hanno concordato anche Achille Lauro e Jake La Furia, tanto da dire che al mercato discografico manca proprio lei.

Persino la sindaca di Riccione ha voluto esprimere il suo orgoglio verso la concittadina che è riuscita a salire sul palco di X Factor conquistando l’attenzione e in special modo l’approvazione della giuria.

