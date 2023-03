“Michelle ma belle in inglese non rende”/ La gaffe de Il Volo con la Hunziker

L’ospitata de Il Volo nella seconda puntata del varietà Michelle Impossible & friends, in onda su Canale 5, si è aperta con una vera e propria gaffe. Dopo la divertente introduzione del Mago Forrest e di Katia Follesa, quest’ultima apparsa con i fogli di alluminio nei capelli, a salire sul palco è stato proprio il trio di tenori. L’esordio però non è andato nel migliore dei modi.

I cantanti lirici si sono esibiti, poi hanno salutato la conduttrice Michelle Hunziker. È qui che Piero, nel complimentarsi con la padrona di casa per il suo aspetto fisico, ha compiuto una piccola gaffe. “Michelle ma belle, in inglese non rende. È meglio sei bellissima”, ha affermato in riferimento alla famosa canzone d’amore dei Beatles. Sebbene il brano sia proprio in inglese, tuttavia, quella frase è ovviamente in francese.

“Michelle ma belle in inglese non rende”, ma è francese: la gaffe de Il Volo e le reazioni del web

L’errore linguistico di Piero, il cantante del trio Il Volo, non è passato inosservato sui social network, dove qualche utente lo ha fatto notare. “Michelle ma belle in inglese non rende? Ma se è francese!”, hanno scritto su Twitter. Poco male, però, dato che alla fine il messaggio di elogio alla bellezza della conduttrice del varietà Michelle Hunziker è arrivato forte e chiaro. In studio, inoltre, nessuno sembrerebbe essersi accorto del piccolo inciampo. È così che la seconda puntata di Michelle Impossible & friends è andata avanti senza ulteriori intoppi.

