Michelle Obama, 740mila euro per un discorso di un’ora/ “Ha parlato di inclusività e diversità”

Michelle Obama ha incassato un assegno faraonico per un discorso da un’ora tenuto ad una fiera tecnologica in quel di Monaco di Baviera. Come fatto sapere dal tabloid inglese Daily Mail, la moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti si è portata a casa ben 750mila dollari così come riferito da due fonti vicine agli organizzatori della conferenza stampa. Secondo la presentazione dello stesso evento, Michelle Obama avrebbe dovuto parlare a circa 5.000 persone su come poter “superare i dubbi su se stessi mentre si discuteva dell’importanza dell’inclusività e della diversità“, ricevendo così un bel compenso da circa 740mila euro.

Incidente Brandizzo: "Non abbraccerò mai più Kevin"/ Il padre: "Da quel giorno la mia vita è sospesa"

Secondo quanto fatto sapere dagli organizzatori, la consorte di Barack era “in cima alla lista” delle persone a cui gli stessi ambivano: “Hanno davvero fatto di tutto per prenderla”, le parole al Daily Mail di persona vicina al team dietro il forum annuale ‘Bits and Pretzels’, l’evento in questione, aggiungendo che “È uno dei compensi più alti che abbiano mai pagato”. Del resto si tratta di una cifra esagerata per un discorso di un’ora, giusto per fare un paragone, quasi il doppio dello stipendio totale del presidente Biden in un anno. La conferenza Bits & Pretzels è un evento che dura tre giorni e invita solitamente imprenditori di aziende nazionali e internazionali che raccontano le loro storie di successo, nonché relatori ospiti come appunto Michelle Obama.

Strage via D'Amelio, in Antimafia dossier mafia-appalti/ Ira M5s ma sarà ascoltato anche Salvatore Borsellino

MICHELLE OBAMA, 740MILA EURO PER UN DISCORSO DI UN’ORA: SI CANDIDERÀ ALLE PRESIDENZIALI 2024?

La moglie dell’ex presidente democratico viene considerata storicamente una figura molto carismatica, soprattutto dopo il suo ruolo di first lady dagl gennaio del 2009 allo stesso periodo dell’anno 2017, quando Barack lasciò il posto a Donald Trump.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato spesso e volentieri indicato come realtà alternativa a Joe Biden fra i Dem, nel caso in cui alla fine l’attuale commander in chief dovesse decidere di fare un passo indietro anche per via delle sue condizioni fisiche, tenendo conto degli 80 anni. I pezzi grossi a “sinistra” temono che alla fine Biden possa perdere contro Donald Trump, di conseguenza sta crescendo sempre di più il partito pro-Michelle Obama.

"La transizione verde costerà 4500 miliardi l'anno"/ Iea "Serviranno enormi risorse"

© RIPRODUZIONE RISERVATA