Interessanti dichiarazioni quelle rilasciate da Michelle Obama sulla sua storia d’amore con il marito Barack Obama. L’ex first lady, in una puntata del podcast lmo, co-condotto assieme al fratello, ha fatto il punto sulla sua relazione con il famoso politico, anche in merito ad alcuni pettegolezzi che li vedrebbero in crisi. Michelle ha ammesso che ci sono stati dei momenti molto difficili nel loro rapporto ma ha categoricamente escluso l’ipotesi di un divorzio. Non a caso, lady Obama ha presentato il marito come il “suo uomo” durante il podcast, allontanando voci e rumor.

Il loro matrimonio, ricordiamo, va avanti dal 1992 e tra alti e bassi prosegue senza sosta. Dalla storia d’amore tra Barack e Michelle sono nate ben due figlie, Malia e Sasha, a cui entrambi sono legatissimi. Da qualche tempo però si rincorrono voci di una presunta crisi, scaturite forse da una frase dell’ex first lady, che in passato aveva parlato di una terapia di coppia.

Michelle Obama e Barcak Obama sono in crisi: l’ex First Lady chiarisce una volta per tutte

“Non c’è stato nemmeno un momento nel corso del matrimonio in cui ho pensato di lasciarlo”, ha assicurato l’ex first lady nel podcast, spendendo parole al miele per Barack Obama. Come anticipavamo, non ha nascosto i momenti difficili, ma non per questo la coppia si è lasciata andare. “Abbiamo avuto momenti difficili, ci siamo divertiti e insieme ci siamo lanciati in molte avventure. Sono una persona migliore grazie all’uomo che ho sposato”, ha detto quasi commossa Michelle.

La moglie di Barack Obama ha poi confidato che la gente crede al loro divorzio, semplicemente perché non sempre riescono a presenziare assieme agli eventi pubblici. “Ma io non faccio quello che devo fare o quello che altre persone vogliono che io faccia”, ha sottolineato amareggiata Michelle Obama, commentando nuovamente le voci fantasiose sulla crisi con l’ex Presidente.