Michelle Obama: “Ho avuto la depressione in pandemia”/ “Bisogna parlarne di più”

Michelle Obama ha raccontato di aver sofferto di depressione negli scorsi mesi a causa del lockdown anti-covid. La moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack lo ha confessato al magazine americano People, intervista che ha fatto il giro del mondo in breve tempo. La sua è stata fortunatamente una depressione lieve, “La depressione è comprensibile di questi tempi” ha detto l’ex First Lady. Problemi psicologici a parte, rimanere chiusa in casa ha permesso alla stessa Michelle Obama di recuperare “momenti di vita” col marito nonché con le figlie Malia di 22 anni, e Sasha di 19, entrambe rientrate a casa dal College sempre a causa della pandemia di covid.

Depressione, affetti ma anche il lavoro a maglia, già perchè la moglie dell’ex commander in chief ha deciso di passare le giornate chiusa in casa come ‘ai vecchi tempi’: “Si comincia con una sciarpa – racconta la stessa, decisamente conquistata – poi viene la coperta. E una volta che hai finito la coperta, cominci con il cappello, i calzini…”. Ora, dopo mesi di pratica, sta addirittura confezionando un bel maglione a girocollo per il marito “Sto cercando di capire come fare le maniche…”. Probabilmente sarà pronto per il prossimo autunno…

MICHELLE OBAMBA: “UN PERIODO IN CUI STANNO SUCCEDENDO COSE DIFFICILI”

Michelle Obamba ha toccato anche altri temi nell’intervista a People, come ad esempio l’uccisione di George Floyd, l’afroamericano ammazzato da un poliziotto a Minneapolis dopo aver subito la “mossa del soffocamento”, e vicenda che fece il giro del mondo scatenando il movimento Black lives matter: “Un periodo – ha commentato Michelle Obama – in cui stavano succedendo molte cose difficili”. L’ex Prima Donna ha quindi aggiunto che la sua salute mentale sta attraversando “alti e bassi”, spiegando alle figlie che il vero aiuto viene dal “sapere che le cose andranno meglio”. Il tema della depressione era stato affrontato tra l’altro negli scorsi giorni anche dall’ex presidente Obama, che aveva invitato le persone a parlarne più apertamente: “Pensare che possiamo superare tutto lo shock, il trauma e lo sconvolgimento che abbiamo vissuto – ha spiegato Michelle – senza avvertirlo è semplicemente irrealistico. Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo parlare di più di salute mentale perché tutti affrontano i traumi, l’ansia, le difficoltà in modi diversi”.



