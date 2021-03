Michelle Obama: “Meghan Markle vittima di razzismo? Non sorpresa”/ “Spero risolvano”

Anche Michelle Obama, moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack, si schiera dalla parte di Meghan Markle e Harry. La coppia di “ex reali” è al centro delle cronache in questi giorni a seguito dell’intervista per certi versi scioccante rilasciata nel salotto di Oprah Winfrey, la presentatrice più potente d’America; una chiacchierata in cui la Regina e la famiglia sono stati accusati di razzismo, e che ovviamente ha innescato una polemica a livello mondiale. “Il tema della razza non è un nuovo costrutto in questo mondo – le parole rilasciate dall’ex First Lady in un’intervista al programma Today della NBC – quindi non è stata completamente una sorpresa sentirla parlare dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri”.

Michelle Obama spera comunque che la questione possa essere risolta al più presto: “La cosa che spero – ha detto ancora – e la cosa a cui penso di più è che questa è prima di tutto una famiglia. E prego per il perdono e per la ricomposizione per loro, in modo che possano usare questa esperienza come momento di insegnamento per tutti noi, perchè non c’è niente di più importante della famiglia”.

MICHELLE OBAMA AL FIANCO DI MEGHAN MARKLE: COSA AVEVA DETTO LA MOGLIE DI HARRY

Michelle Obama si dice quindi non sorpresa dalla questione razzismo, e nel contempo, spera che la querelle possa rientrare il prima possibile. Ma cosa avevano Meghan e Harry ad Oprah? La moglie del Principe aveva sottolineato i dubbi di Corte sul colore della pelle di Archie, il loro primo figlio: “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino – aveva raccontato l’attrice a stelle e strisce – ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. La famiglia reale – ha aggiunto – non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione”, quindi il passaggio che aveva fatto scalpore: “C’era preoccupazione su quanto sarebbe stata scura la sua pelle”. Harry aveva confermato: “Quei discorsi…ero scioccato”.

