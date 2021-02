MICHELLE OBAMA, MOGLIE BARACK OBAMA/ “La fama non ha alleviato le sue frustrazioni”

Durante il mandato di Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti d’America, Michelle Obama, sua moglie, ha acquisito una grande popolarità. Ciò, tuttavia, non è bastato a scongiurare il rischio che gli impegni gravosi e continui dell’ex presidente minassero la loro stabilità di coppia, che in effetti ha risentito della lontananza dovuta alle immediate ed evidenti contingenze lavorative che spettavano a ciascuno. Sia in pubblico che in privato, Michelle è sempre stata per il marito un grande punto di riferimento, e il detto ‘dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna’ vale particolarmente nel caso che li riguarda. In un certo momento della sua carriera, tuttavia, Barack ha iniziato a pensare che Michelle non si sentisse a suo agio nel ruolo di first lady, sempre pronta a tollerare e ad appoggiare il marito qualunque decisione lui le comunicasse: “Michelle credeva molto nel lavoro che facevo, ma era meno ottimista su ciò che avrei potuto fare”, si legge nell’intervista a Obama rilasciata a novembre al magazine People.

“C’era una tensione di fondo tra noi. La pressione e lo stress di dover fare tutto bene. Era scettica riguardo alla politica, e più attenta ai sacrifici per la famiglia. Ci sono stati momenti – prosegue – in cui ho pensato che fosse frustrata, triste o arrabbiata, ma io avevo l’Afghanistan o la crisi finanziaria di cui preoccuparmi. L’enorme successo e popolarità di mia moglie come first lady non è stato sufficiente ad alleviare le sue frustrazioni, che si sono amplificate e ingigantite, a causa del mio lavoro quotidiano, dell’esposizione della nostra famiglia a controlli e attacchi, e persino alla tendenza di amici e familiari a considerare il suo ruolo di secondaria importanza”.

Michelle Obama e la sua vita al fianco di Barack Obama

Nella stessa occasione, Obama ha fatto sapere che lui e sua moglie Michelle Obama sono più sereni, da quando non è più il ‘Potus’: “Pensavo a quei giorni in cui il suo sorriso era più costante e il nostro amore meno ingombrante, e avevo paura che i momenti in cui tutto tra noi sembrava più leggero, non sarebbero più tornati, anche dopo aver lasciato il mandato. Penso che oggi siamo usciti completamente da quel periodo. Michelle è più rilassata e felice da quando ho lasciato il mio incarico alla Casa Bianca. Questo ci ha permesso di godere del grande amore che deriva da un matrimonio così lungo. Ma anche di essere di nuovo amici. Oggi il nostro amore è profondo”. Spesso, sui social network, i due si scambiano parole e pensieri d’amore anche attraverso scatti teneri che li ritraggono insieme come marito e moglie oppure in compagnia delle loro figlie, Malia e Sasha, oggi rispettivamente di 22 e 19 anni.



