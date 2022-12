Michelle Obama “Per 10 anni non ho sopportato Barack”/ “Badavo solo io alle figlie”

Michelle Obama, ex First lady degli Stati Uniti nonché moglie di Barack Obama, ha svelato di aver attraversato un periodo di crisi proprio con l’ex commander in chief. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, il momento complicato risale a qualche anno fa, quando le loro figlie Malia e Sasha erano piccole e la stessa Michelle Obama si occupava di tutto. “La gente pensa che io sia cattiva se dico questo ma per 10 anni non ho sopportato mio marito”, sono le parole che la stessa ex Prima donna degli Stati Uniti ha rilasciato in occasione di un’intervista ad un programma per promuovere il suo ultimo libro ‘The light we carry’.

La crisi fra Michelle e Barack risalirebbe all’insedimaneto di Obama alla Casa Bianca, quando le loro figlie avevano solamente 10 e 7 anni: “In quegli anni stavamo entrambi costruendo le nostre carriere e io pensavo che non eravamo alla pari”, ha raccontato ancora l’ex First Lady, parlando delle due figlie come di due “terroriste”.

MICHELLE OBAMA: “I BAMBINI SONO TERRORISTI”

E ancora: “I bambini piccoli sono terroristi, hanno dei bisogni. Non parlano, sono pessimi comunicatori, piangono tutto il tempo. Sono irrazionali. Sono bisognosi. E tu li ami. E quindi non puoi biasimarli”. Michelle Obama ha comunque spiegato di non rimpiangere quei faticosi 10 anni, sui 30 che fino ad ora l’hanno vista al fianco dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Per anni i tabloid di tutto il mondo, specialmente quelli degli Stati Uniti, hanno ventilato di una possibile crisi fra Michelle e Barack, e la notizia ha iniziato a circolare fin dal 2019, quando si parlava addirittura di un divorzio. In quell’occasione fu il Globe a sottolineare la notizia spiegando come i due avessero addirittura già firmato le carte della separazione, cosa che evidentemente non si è rivelata tale. Anche in quel caso comunque si parlò di una Michelle Obama lasciata sola per i troppi impegni da parte di Barack, cosa che invece si è rivelata vera.

