Michelle Payne, storia vera La campionessa/ La perdita della madre e il riscatto

Chi è Michelle Payne: dai pregiudizi alla vittoria

Michelle Payne è la protagonista de La campionessa, film biografico diretto da Rachel Griffiths che vede al centro del racconto proprio i suoi successi sportivi come fantino. Nel 2015, la Payne ha vinto la prestigiosissima Melbourne Cup, la corsa di cavalli purosangue più famosa dell’Australia. È stata la prima donna a vincerla nella storia, motivo per cui alcuni sceneggiatori hanno deciso di ispirarsi a lei per trarre un film incentrato sul mondo dell’equitazione.

GODZILLA/ Su Italia 1 il film con il giapponese Akira Takarad

Ma la vicenda di Michelle è avvincente anche sul piano personale: la campionessa è la più giovane di 11 fratelli e ha perso la mamma quando era ancora in fasce. È stato suo padre, allenatore di cavalli, a prendersi cura di tutta la famiglia nel momento in cui la moglie è venuta a mancare. Tra l’altro, l’uomo ha anche trasmesso a tutti i suoi figli una grande passione per questi animali, tanto da fare della più giovane – la stessa Michelle – una vera e propria star dell’equitazione e dello sport australiano in generale.

LA CAMPIONESSA: RIDE LIKE A GIRL/ Su Canale 5 il film tra rivalsa e sentimenti

Michelle Payne: nonostante due incidenti gravissimi entra nella storia

Michelle Payne è cresciuta alimentando il sogno di poter vincere un giorno la Melbourne Cup. E alla fine ce l’ha fatta, rendendo giustizia a quella bambina di 7 anni con un unico tarlo in testa: diventare un fantino di successo. Se Michelle ci è riuscita, però, lo deve anche alla sua famiglia, in particolare a suo fratello Steve al quale è molto legata. Steve è affetto da sindrome di Down: la vittoria della sorella è stata una vittoria anche per lui, che le è sempre stato accanto in tutto il percorso.

Prima di arrivare ai successi, però, Michelle Payne ha dovuto fare i conti anche con due incidenti gravissimi in cui si è rotta vertebre e cranio. Per non parlare dei pregiudizi, cosa di gran lunga peggiore, dal momento che nessuno avrebbe scommesso sulla sua vittoria. Letteralmente: un’eventualità del genere era quotata 100 a 1. Eppure lei, in sella al suo cavallo Prince of Penzance, ha raggiunto il suo obiettivo ed è entrata nella storia.

Rosamunde Pilcher: Va dove ti porta il cuore/ Su Canale 5 il film con Daniel Donskoy

© RIPRODUZIONE RISERVATA