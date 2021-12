Michelle Perera, chi è la finalista All Together Now/ Da X Factor, Amici a The Voice of Italy

Prendere parte a un talent show è ormai diventata una scelta sempre più diffusa tra i giovani che aspirano a ritagliarsi un ruolo nella musica in veste di cantanti. Questa scelta, infatti, non garantisce solo visibilità, ma garantisce anche di stare a stretto contatto con diversi addetti ai lavori da cui è possibile trarre insegnamenti preziosi. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, i Maneskin e Marco Mengoni sono solo alcuni esempi di chi oggi può dire di avercela fatta.

Tra le vetrine che vengono sfruttate dai ragazzi ora c’è anche “All Together Now“, in onda attualmente ogni domenica sera su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e ormai arrivato alla finalissima. Tra le concorrenti che si giocheranno il titolo c’è anche Michelle Perera, che non è alla sua prima apparizione in un programma Tv.

Michelle Perera: la finalista di “All Together Now” è una veterana dei talent show

Il nome di Michelle Perera non è certamente nuovo per il pubblico televisivo, in modo particolare per chi ama seguire i talent show. In passato, infatti, ha preso parte a ben tre programmi, “X Factor”, “Amici” e “The Voice of Italy”.

Non è però mai riuscita ad arrivare alle fasi finali di quelle trasmissioni, proprio per questo poter essere in lizza per la vittoria nello show Mediaset condotto da Michelle Hunziker non può che rappresentare per lei un motivo di soddisfazione. I giudici sono rimasti conquistati da lei per la voce potente, espressa in modo particolare per la sua interpretazione in “Come saprei“. Tra le sue passioni c’è anche la recitazione, non disdegnerebbe quindi l’idea di mettersi alla prova in un musical .

