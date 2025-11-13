Michelle, la giovane concorrente di X Factor oggi in gara con "Rimmel" di De Gregori: un brano che ha profondamente emozionato la cantante

Michelle, quarto live di X Factor: oggi l’esibizione con “Rimmel”

Un’assegnazione speciale per la giovane Michelle nel quarto live di X Factor di questa sera. Per lei, concorrente nella squadra di Francesco Gabbani, c’è la meravigliosa “Rimmel” di Francesco De Gregori. Un brano intenso e impegnativo che Michelle è pronta a interpretare con emozione e carattere, quelli che ha mostrato sempre fino a questo momento.

Rob, quarto live di X Factor con "Bring me to life"/ Web in delirio: "Finalmente la canzone giusta"

Il commento della giovane cantante non si è fatta attendere: sotto al video di X Factor ha infatti indicato Gabbani come “maestro di vita”. Il momento di Michelle a X Factor sembra davvero magico e il suo coach è felice e soddisfatto del suo percorso fino a questo momento: “Lei si sta comportando veramente bene – ha affermato Gabbani – Per ora si è sbloccata, ha preso una bella direzione e sono molto orgogliosa”. Lei stessa si è detta “felicissima” della scelta.

Viscardi a X Factor sulle note de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli/ Il web: "Assegnazione non giusta"

Michelle, quarto live di X Factor: il percorso sta stupendo!

Il percorso di Michelle a X Factor sta stupendo tutti. “Ero scettica quando è stata scelta, ma mi sono ricreduta! Sta facendo proprio un bel percorso! Brava Michelle!” Scrive una telespettatrice sul web. E ancora: “Ogni volta questa ragazza mi emoziona… La sua spontaneità e la sua dolcezza così rara al giorno d’oggi… È stupenda”. Insomma, il percorso di Michelle sta stupendo e la concorrente ha già conquistato il cuore del pubblico.

Classe 2001, Michelle è nata a Riccione ma vive a Roma, dove si è trasferita per fare musica. Da 6 anni canta: è entrata infatti da bambina nel coro di voci bianche della sua città, cominciando a 16 anni a scrivere anche i primi brani. La ragazza non ha mai studiato canto né musica, esercitandosi però fin da bambina e accrescendo il suo talento. Il suo percorso a X Factor è stato un crescendo: nelle settimane passate, tra audition, bootcamp e live, ha cantato “Fai rumore” di Diodato, “Al telefono” di Cremonini e ancora “En e Xanax” di Bersani. Canzoni che hanno messo in mostra il suo grande talento e la sua sensibilità.

Delia con un medley nel quarto live di X Factor/ Pronta a stupire con qualcosa di diverso!