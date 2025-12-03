Nuovo amore per Fabio Volo? Ecco chi è Michelle Rivera, la nuova, presunta fidanzata dello scrittore, conduttore e attore.

Momento d’oro per Fabio Volo dal punto di vista professionale. Attore, conduttore e scrittore, Fabio Volo è attualmente impegnato in diversi progetti. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…”, pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 3 dicembre 2025, Volo è attualmente impegnato in radio e tornerà in onda anche su Raitre. Inoltre, per lui, c’è in progetto anche un nuovo film ma le novità nella vita di Fabio Volo non riguarderebbero solo la vita professionale.

L’artista, infatti, dopo la fine del matrimonio con l’islandese Jóhanna Hauksdóttir con cui ha avuto due figli Sebastian nel 2013 e Gabriel nel 2015, avrebbe trovato un nuovo amore. Si tratterebbe di una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e con cui la frequentazione andrebbe avanti con molta discrezione.

Michelle Rivera: chi è la presunta, nuova fidanzata di Fabio Volo

La donna che avrebbe conquistato il cuore di Fabio Volo e che farebbe un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo, come svela un’indiscrezione di Giuseppe Candela, si chiamerebbe Michelle Rivera. I due avrebbero trascorso una vacanza insieme a Ibiza la scorsa estate e sarebbero stati visti più volte insieme. Una frequentazione che, dunque, andrebbe avanti da qualche mese ma con molta discrezione.

Nessun segnale social e nessun riferimento esplicito alla presenza di una nuova fidanzata. Del resto, Volo ha sempre protetto la propria vita privata vivendola lontano dai riflettori e con molta discrezione. L’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Chi, ad oggi, non è stata commentata dal protagonista.

