Michelle Sander, Madre Natura Ciao Darwin 8/ Da Playboy a Mediaset, su Instagram…

Pubblicità

Michelle Sander, Madre Natura di Ciao Darwin 8, protagonista questa sera in replica su Canale 5. La classe 1998 è diventata una delle modelle più famose al mondo, avendo mosso i suoi primi passi in passerelle prestigiose. Il successo è arrivato in seguito ad un’intervista rilasciata a Playboy. Sulla famosa rivista Michelle Sander ha parlato delle due grandi passioni: viaggiare, tatuarsi e il ftiness. Si è definita una persona molto riservata, anche se coi suoi follower condivide molti attimi della sua vita quotidiana. Sul social delle foto ha ampiamente superato quota 215 mila followers e questa sera, con il ritorno a Ciao Darwin 8, punta a battere un altro record. Fisico statuario e bellezza da stropicciarsi gli occhi: Michelle Sander protagonista su Canale 5.

Pubblicità

Che fine ha fatto Michelle Sander?

Che fine ha fatto Michelle Sander, la modella brasiliana? Gli italiani la ricordano come Madre Natura di Ciao Darwin 8, in particolare nella puntata Juve contro tutti. Un appuntamento che verrà trasmesso in replica su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 2 maggio 2020. Grazie al profilo Instagram di Michelle, scopriamo che si trova in pieno moto nostalgico. Già ad inizio aprile ha iniziato a manifestare i primi segni di malinconia, soprattutto al solo pensiero del cielo al tramonto, sotto le palme. “Mentalmente sto volando“, scrive invece in uno degli ultimi post, pubblicando due scatti con primo piano che hanno subito conquistato i fan. Clicca qui per guardare le foto di Michelle Sander. E’ nelle Storie però che da il meglio di sé stessa. La vediamo in casa con l’amica e collega napoletana Elena Savino, mentre preparano qualcosa da bere o canticchiano delle canzoni. “Sei proprio una gorda, mi dai i tuoi capelli?”, dice Michelle all’amica.

Pubblicità

Michelle Sander, chi è? Scintille nel programma di Bonolis

Michelle Sander ha fatto scintille nel programma di Paolo Bonolis, una Madre Natura estroversa e sincera che tuttavia è rimasta in silenzio la maggior parte del tempo. Lo impongono le regole, ma questo non ha impedito ai telespettatori di infiammarsi fin dalla sua discesa dalla famosa scalinata. Originaria del Brasile e classe 1998, in passato il nome della modella è stato accostato a quello di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, dopo essere stati paparazzati insieme. Anche se di certo non è questo possibile evento romantico ad averla resa popolare in Italia. Dopo tutto la Sander vanta una popolarità internazionale a prescindere dagli affari di cuore, grazie alla sua attività di indossatrice. Finita anche la sua storia d’amore con Andrea Petagna, il giocatore del Trieste. Lo ha rivelato la stessa modella lo scorso novembre tramite Instagram, rispondendo alle domande degli ammiratori e dichiarandosi single.

Foto, gli scatti conquistano i fan

Visualizza questo post su Instagram mentally fly 🕊 Un post condiviso da MICHELLE SANDER (@miisander) in data: 30 Apr 2020 alle ore 9:55 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA