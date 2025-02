È stata trovata morta Michelle Trachtenberg, celebre per i suoi ruoli in serie di culto come “Buffy – L’Ammazzavampiri” e “Gossip Girl”. L’attrice si è spenta a soli 39 anni. Secondo quanto trapelato, negli ultimi anni aveva affrontato gravi problemi di salute, mantenendo la sua battaglia lontana dai riflettori.

Rosie O’Donnell, collega e amica che ha lavorato con lei nel film “Harriet, la Spia“, ha espresso il proprio dolore in un comunicato a US Weekly: “Mi spezza il cuore. Le volevo bene. Negli ultimi anni ha lottato. Vorrei aver potuto aiutare”. Parole che confermano quanto la situazione fosse nota a chi le stava vicino.

Michelle Trachtenberg e il trapianto di fegato: sospetto rigetto dell’organo dopo la sua morte

Il trapianto di fegato di Michelle Trachtenberg sembra essere un elemento chiave nelle indagini sulla sua morte. Secondo quanto riportato da fonti come TMZ e ABC, l’attrice aveva affrontato un intervento chirurgico complesso nell’ultimo anno.

Gli esperti non hanno escluso che la causa della scomparsa possa essere legata a un rigetto dell’organo trapiantato. Questo tipo di complicazione, purtroppo, può presentarsi anche mesi dopo l’intervento; può risultare fatale se non gestito tempestivamente.

Saranno solo i risultati dell’autopsia di Michelle Trachtenberg a chiarire definitivamente la dinamica degli eventi e stabilire con certezza cosa abbia portato alla tragedia. Pertanto, si rimane in attesa di conoscere la verità sulle cause della sua morte prematura.

Michelle Trachtenberg: problemi di salute e dove è stata vista prima di morire

Secondo fonti vicine all’attrice, fidanzata con Jay Cohen, gli ultimi tempi erano stati particolarmente difficili per lei: dai problemi di salute, culminati con un trapianto di fegato, agli attacchi degli hater sui social, che ne avevano minato la serenità. Stando a TMZ, Michelle Trachtenberg era stata vista per l’ultima volta con degli amici all’hotel e ristorante Sartiano’s di New York. La situazione sarebbe precipitata rapidamente nelle ore successive.

E!News riferisce che la Polizia americana abbia ricevuto una chiamata di emergenza al 911 intorno alle 8 del mattino del 26 febbraio 2025 e, al loro arrivo, le autorità hanno trovato l’attrice priva di sensi e in arresto cardiaco. Nnostante i tentativi di rianimazione, poco dopo è stata dichiarata morta.