Michiaki Takahashi, chi è?/ Virologo giapponese sviluppò vaccino contro varicella

Il virologo giapponese Michiaki Takahashi, che ha avuto il merito di sviluppare il primo vaccino contro la varicella, è il protagonista del doodle di Google online oggi, giovedì 17 febbraio: in questo giorno, infatti, il medico nipponico avrebbe spento 94 candeline sulla sua torta di compleanno e l’artista Tatsuro Kiuchi di Tokyo ha voluto celebrarlo nel migliore dei modi. Del resto, è grazie alla sua scoperta se il preparato anti-varicella è stato somministrato sino ad oggi a milioni di bambini in tutto il mondo come misura efficace per prevenire i casi più gravi della malattia virale e la sua trasmissione.

INCIDENTE STRADALE OGGI A1/ Video, camion prende fuoco: riapre corsia verso sud

Venuto alla luce nel 1928 a Osaka, Michiaki Takahashi conseguì la laurea in Medicina presso l’Università della sua città, per poi prestare servizio all’Istituto di Ricerca per le Malattie Microbiche dell’Università di Osaka nel 1959. Dopo aver studiato i virus del morbillo e della poliomielite, il medico accettò una borsa di ricerca nel 1963 al Baylor College, negli Stati Uniti d’America, e fu esattamente durante questo periodo che suo figlio sviluppò un grave attacco di varicella, che lo indusse a indirizzare il suo sapere verso la lotta contro questa malattia altamente trasmissibile.

PIERLUIGI TORREGIANI CHI È?/ Storia vera "Ero in guerra ma non lo sapevo": minacce...

VACCINO CONTRO LA VARICELLA: LA PREZIOSA SCOPERTA DEL DOTTOR MICHIAKI TAKAHASHI

A quel punto, Michiaki Takahashi decise di fare ritorno nel suo Giappone: correva l’anno 1965 e fu allora che cominciò a coltivare virus vivi, ma indeboliti, della varicella in tessuti animali e umani. Dopo appena cinque brevi anni di sviluppo, giunse il momento dei test clinici: fu esattamente nel 1974 che il dottor Takahashi comprese di essere riuscito a sviluppare il primo vaccino contro il virus della varicella, anche se occorrevano conferme ulteriori. Fu infatti somministrato ai pazienti immunosoppressi e si dimostrò estremamente efficace anche su di loro. Così, nel 1986, la Fondazione di Ricerca per le Malattie Microbiche dell’Università di Osaka lo lanciò in Giappone come unico vaccino contro la varicella approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

ELENA TORREGIANI, MOGLIE PIERLUIGI TORREGIANI/ L'assassinio davanti ai figli

Il vaccino salvavita del dottor Michiaki Takahashi fu presto utilizzato in oltre 80 Paesi del mondo. Il professore, poi, nel 1994 fu nominato direttore del gruppo di studio sulle malattie microbiche dell’Università di Osaka, ruolo che ha rivestito fino al suo pensionamento. Grazie al suo lavoro di ricerca, ogni anno è possibile prevenire milioni di casi di varicella.

MICHIAKI TAKAHASHI: LE SUE PAROLE IN UN’INTERVISTA AL FINANCIAL TIMES

Nel 2011, due anni prima della sua morte (avvenuta all’età di 85 anni, nel 2013), il dottor Michiaki Takahashi si rendeva protagonista di un intervento sulle colonne del “Financial Times”, attraverso le quali affermava che “oggi il prezzo del vaccino contro la varicella è alto rispetto ad altri vaccini come il morbillo, la rosolia e la polio. Tuttavia, molti Paesi, tra cui il Giappone, gli Stati Uniti d’America e la Germania, hanno ora programmi di vaccinazione universale. Nel 2009 l’ente di immunizzazione del Regno Unito si è espresso contro la vaccinazione universale, in primo luogo a causa del costo e in secondo luogo a causa di una paura ulteriore, che potrebbe aumentare la probabilità di sviluppare l’herpes zoster più tardi nella vita”.

Secondo Michiaki Takahashi si trattava di una paura “esagerata, perché dopo la vaccinazione contro la varicella ci sono state solo rarissime apparizioni di una lieve eruzione cutanea. Credo che il vaccino fermerà i sintomi gravi della varicella nei bambini e renderà meno probabile che le persone anziane si ammalino di herpes zoster. Sono molto orgoglioso del lavoro mio e dei miei colleghi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA