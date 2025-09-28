Nella mattinata di oggi si è registrata una sparatoria in Michigan: il killer ha appiccato un incendio nella chiesa mormone dopo l'assalto

Nella mattinata di oggi in Michigan si è registrata una sparatoria all’interno di una chiesa mormone nella quale sono rimaste coinvolte almeno un decina di persone – ma le autorità temono che il numero potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore -, oltre all’uomo che ha aperto il fuoco sui fedeli neutralizzato dalle autorità dopo il loro intervento: un caso che per ora è ancora quasi completamente da scrivere visto che l’intervento delle autorità del Michigan sono ancora al lavoro e non sono riuscire a comprendere le motivazioni dietro alla sparatoria.

Partendo dal principio, ciò che sappiamo per ora è che tutto sarebbe capitato attorno alle ore 11 del mattino in Michigan (le 17 in Italia): proprio in quel momento, infatti, un’auto si è schiantata contro l’edificio della chiesa mormone di Latter-day Saints e un uomo – armato con un fucile automatico – ha fatto irruzione all’interno sparando sul folto gruppo di fedeli riuniti per la classica funzione domenicale; mentre dopo l’intervento delle autorità – che in seguito a una breve sparatoria hanno neutralizzato il soggetto – ha appiccato un incendio che sta divorando l’intera chiesa.

Sparatoria in Michigan: secondo le prime informazioni ci sarebbe almeno un morto e nove feriti

Nel momento in cui scriviamo, il movente della sparatoria in Michigan è ancora ignoto con le autorità che tendono a escludere l’ipotesi terroristica a favore di una spiegazione legata a qualche dissapore personale del killer: quest’ultimo, in un secondo momento, è stato identificato come un 40enne originario di Burton, ma le indagini sono ancora in corso per comprendere possibili collegamenti con le vittime.

Complessivamente, nella sparatoria in Michigan è stata confermata la morte di almeno una persona e il ferimento di altre nove, tra i quali ci sarebbero anche alcuni bambini; mentre le autorità si dicono prudenti sul numero di persone coinvolte nel timore che una volta che saranno state domate le fiamme appiccate dal killer alla chiesa mormone, tra le macerie, potrebbero emergere ulteriori vittime non ancora individuate.

🚨UPDATE: The suspect is a 40-year-old male from Burton Michigan who rammed his truck into the Church of Latter-day Saints in Grand Blanc then shot multiple people. He then set church on fire. Police shot him dead and Police believe victims are still inside the burnt church. pic.twitter.com/iIsNIem2tO — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025

🚨 BREAKING: Horror in Michigan 📷 A gunman opened fire at a church in Grand Blanc. Multiple victims reported. The shooter is down, but the church is on fire. 📷 🙏.Do you see the trend? An attack on Christians and Christianity, how come a gunman has never shown up and attacked a… pic.twitter.com/gzG9ETlZRq — FAFO (@McGregn) September 28, 2025