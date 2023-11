Mick Jagger: “Il logo dei Rolling Stones nato grazie a mio fratello”/ “Vidi un’immagine della dea Kali e…”

Mick Jagger e l’intuizione sul logo dei Rolling Stones

Il firmamento della musica può vantare una stella più che lucente, ovvero quella di Mick Jagger. Con i Rolling Stones ha scritto la storia delle sette note; ancora oggi le loro canzoni sono un mantra per gli appassionati e la band resta tra i mostri sacri dell’industria discografica e dell’intrattenimento dal vivo. Il frontman del gruppo è – come riporta La Repubblica – in India, precisamente a Kolkata.

Proprio durante il suo soggiorno indiano – racconta il sito del quotidiano – Mick Jagger ha rilasciato alcune dichiarazioni che aggiungono aneddoti interessanti sulla sua storia e quella dei Rolling Stones. Nello specifico, ha spiegato da dove è nata l’ispirazione per la scelta del celebre logo della band. “Vidi un’immagine della dea Kali con la lingua fuori e quella lingua divenne il logo dei Rolling Stones”. Il cantante ha poi spiegato come, nel 1069, fu suo fratello a mostrargli l’immagine in questione dopo una lunga serie di viaggi nel Paese.

Mick Jagger, ecco come è nata l’idea del logo a partire dalla dea Kali: “Quella parte del corpo…”

Proseguendo nel suo racconto, Mick Jagger ha poi spiegato nel dettaglio perchè le sia rimasta impressa quella immagine al punto da volerla rendere l’icona dei Rolling Stones. “Capii immediatamente che quella parte del corpo rosso accesa, e la sua irriverente espressione, sarebbero state un simbolo potente”. Il cantante, come riporta La Repubblica, ha dunque aggiunto di essere subito passato ai fatti: “Chiesi al designer John Pasche di rielaborarlo per noi”.

Sempre il sito del quotidiano ha poi riportato come si è svolto il soggiorno in India di Mick Jagger, tornato dopo diversi anni a Kolkata, capitale del Bengala Occidentale. Il leader dei Rolling Stones si è dilettato osservando l’incontro di cricket tra Inghilterra e Pakistan, creando particolare entusiasmo tra gli spettatori che ne hanno notato la presenza. Non a caso, il cantante ha documentato il tutto sui social con i fan accorsi per strappargli foto e autografi.

