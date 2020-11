Mick Schumacher campione del mondo Formula 2?/ Il tedesco dovrà aspettare

MICK SCHUMACHER CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 2? LA SITUAZIONE

Mick Schumacher si appresta a vivere gara-2 del Gp Bahrain 2020, ma non potrà laurearsi campione del mondo di Formula 2 in questa domenica: dovrà infatti aspettare il prossimo appuntamento che sarà sempre qui a Sakhir, perché quanto accaduto ieri nel corso di gara-1 non gli ha garantito il margine necessario a festeggiare con un turno di anticipo. Il quarto posto gli ha fatto perdere 10 punti da Callum Ilott: 6 per il piazzamento del britannico che è giunto secondo al traguardo, 4 per la pole position (la quinta stagionale) strappata dal pilota della UNI-Virtuosi Racing. Ricordiamo che nella Sprint Race sono a disposizione 17 punti totali, ovvero 15 per la vittoria e 2 per il giro veloce (la gara ha una durata inferiore, come giri, rispetto al primo appuntamento del fine settimana); anche prendendoli tutti, e ipotizzando che Ilott non ne faccia, Mick Schumacher avrebbe un vantaggio di 29 punti ma con due gare al termine della stagione di Formula 2, e quindi non sarebbe campione del mondo oggi. Ora, nel dettaglio, andiamo a vedere quale sia la situazione avvicinandoci a gara-2 del Gp Barhain 2020 di Formula 2.

Mick Schumacher non sarà campione del mondo di Formula 2 oggi: sappiamo infatti che nell’ultimo weekend di gare il massimo dei punti che un pilota può raggiungere sono 48, la risultante delle vittorie nelle due gare e di pole position e giri veloci. Anche qualora il tedesco della Prema Racing si portasse a +29, Ilott avrebbe la possibilità di scalzarlo; essendo che tra oggi e il prossimo appuntamento ci sono 65 punti a disposizione, tecnicamente in corsa ci sono anche altri piloti, vale a dire Yuki Tsunoda, Christian Lundgaard, Robert Shwartzman – il compagno di scuderia di Schumacher, che era partito fortissimo ma poi ha avuto un calo – e Nikita Mazepin, l’altro russo. Sabato ha perso una grande occasione Lundgaard, arrivato nelle retrovie; niente da fare per Luca Ghiotto, che si è preso i 2 punti addizionali del giro veloce ma si è dovuto accontentare della decima piazza e, con 104 punti, è tagliato fuori aritmeticamente. Verosimilmente comunque la lotta per il titoli di campione del mondo della Formula 2 sarà un affare tra Schumacher e Ilott, a meno che non succedano sconvolgimenti nelle ultime gare previste per la stagione; vedremo allora come andranno le cose oggi, e quanti punti occorreranno al figlio del grande Michael per festeggiare nel prossimo appuntamento.



