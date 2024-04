Mick Wallace: “Forza Toro e Juventus M*”/ Video, le parole choc dell’eurodeputato in parlamento

Il deputato irlandese Mick Wallace si è presentato nuovamente al Parlamento europeo indossando la maglia del Torino, insultando la Juventus. Il noto tifoso granata, classe 1955, ha utilizzato il suo turno di parola, ha voluto fare l’in bocca al lupo alla squadra di Cairo in vista del derby contro la Juventus che si giocherà domani alle ore 18:00: “In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve m…a e forza Toro”, ha detto dietro allo stupore generale. Un’affermazione che ovviamente fa discutere e il video è divenuto immediatamente virale, arrivando anche nel nostro Paese. Non è comunque la prima volta, come accennato in apertura, che Mick Wallace esterna la sua fede per il Torino.

Già nel 2021, infatti, in occasione del giorno di San Patrizio, lo stesso si era presentato con la maglia del Torino, attaccando appunto la squadra bianconera, storica rivale del Toro. Ma come è possibile che un eurodeputato irlandese tifi Torino? A spiegarlo è stato lo stesso Mick Wallce, rilasciando un’intervista qualche tempo fa in cui aveva spiegato che sua sorella Mary vivesse a San Mauro Torinese, e vivendo in quel luogo lo stesso avrebbe scoperto la mentalità da “squadra operaia” del Torino.

MICK WALLACE INSULTA LA JUVENTUS: “HO AVUTO UN ABBONAMENTO…”

“Ho avuto anche un abbonamento e sono stato all’Allianz Stadium – disse nella stessa intervista – Io sono un grande tifoso del Torino”. Mick Wallace oltre al suo amore smisurato per il Torino è anche un grande appassionato di calcio e nel 2007 ha fondato il Wexford Football Club, dirigendolo per le prime tre stagioni: il club milita attualmente nella Prima Divisione della lega irlandese. Classe 1955 e stile quasi da rockstar, Mick Wallace è un eurodeputato irlandese della GUE, la sinistra radicale, divenuto famoso in tutto il mondo proprio per la sua fede granata. Di seguito il video di quanto accaduto di recente.

