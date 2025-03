Anno 2054 (ne mancano meno di trenta…). Una parte dell’umanità emigra, affabulata dal sogno colonizzatore spaziale di Kenneth Marshall, visionario imprenditore multibilionario, ideatore di tecnologie futuristiche.

Mickey, disperato nella vita terrestre, firma per partire tra i “sacrificabili”, gli ultimi dei migranti, cavie umane al servizio della scienza e della conoscenza. Il suo ruolo sociale, nel viaggio galattico, è quello di morire per rinascere nuovo di pacca in un identico corpo stampato in 3D. Alla diciassettesima versione di sé, però, qualcosa va storto.

Bong Joon-ho, regista di Mickey 17, è celebrità. Regista, attore, sceneggiatore e produttore, è tra gli affermati talenti della cinematografia coreana. Di lui il mondo conosce Parasite, che ha vinto 4 Oscar (miglior film, miglior film internazionale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale) e Snowpiercer, il thriller apocalittico e classista, girato a bordo di un treno. Aspettative elevate dunque anche per Mickey 17, co-produzione inglese e americana, che torna a immaginare un futuro distopico disturbante.

Lo spunto narrativo è facilmente recuperabile nelle sparate galattiche che ultimamente riempiono l’agenda mediatica globale, in partenza dalla residenza dorata del neo Presidente degli Stati Uniti e del suo compare, nonché potente e visionario sudafricano. La loro promessa è “perseguiremo il nostro destino manifesto nelle stelle, lanciando astronauti americani per piantare la bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte”. Entro la fine del mandato presidenziale.

La premessa (implicita) è “il mondo non mi basta. Lo stiamo distruggendo (è evidente, ma basta negarlo…) e poi siamo in troppi. E, tra i troppi, troppi sono inutili, poveri e disperati. Serve qualcosa di parageniale per sopravvivere alla distruzione”. Ma questo è il racconto del mondo, non quello del film. Nel film il pianeta non è Marte e la strana coppia è composta da un neo dittatore stellare, viziato, borioso e narcisista, e da una serpica moglie, avida consigliera del male.

I disperati sono i “sacrificabili”, uomini e donne talmente inutili che hanno deciso di aderire a un protocollo di rinascita infinita. Il loro lavoro è morire e rinascere (per fini scientifici) in nuovi corpi stampati in 3D, fedeli all’originale e riprogrammati con la stessa memoria cerebrale. Una garanzia di immortalità niente male, se non fosse che il lavoro è piuttosto faticoso perché morire come “cavie” non è proprio un’esperienza piacevole.

Il film di Bing Joon-ho funziona, per un po’. Tutto pare ben preparato: atmosfere industriali, tensione evolutiva, bizzarrie narrative, forti sentimenti e tanta voglia di sopravvivere. Nel mondo senza speranza di Mickey, un rassegnato e virtuoso Robert Pattinson, arriva poi anche l’amore, e un po’ di luce. Ma giunti alla seconda ora la storia si attorciglia, dando troppo spazio ai deliri caricaturali del dittatore, un Mark Ruffalo fuorigiri, e allo scontro di civiltà coi nativi bruchi millepiedi, pazienti e amichevoli con gli umani, ma non senza condizioni. Il dramma sociale, dipinto con gustosa autoironia finisce per sfociare nell’eccesso di grottesco.

Rimane, a memoria di tutti gli elettori di oggi, la morale: l’essere umano è sempre il più misero, stupido e autodistruttivo essere vivente che sia stato inventato, o creato. E, onestamente, cambiare pianeta non basta se il viaggio stellare esporta anche e soprattutto il peggio dell’umanità.

