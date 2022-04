Mickey Deans, chi è l’ultimo marito di Judy Garland?/ È lui che l’ha trovata morta

Chi è Mickey Deans, la vita e l’inizio della storia con Judy Garland

Michael DeVinco, meglio noto come Mickey Deans, era un musicista e uomo d’affari ma è molto noto soprattutto per essere l’ultimo marito di Judy Garland. Si esibiva in molti club negli anni ’50 e ’60, in particolare amava il piano e la fisarmonica e il suo palco preferito era quello del nightclub Jilly’s di Manhatthan. La prima volta che lui e l’attrice si sono incontrati accadde in un Hotel di New York, si sono frequentati per tre anni e poi nel 1969 si sono sposati a Londra.

Lorna Luft, la figlia dell’attrice, scrive nel suo libro: “Quando mia madre conobbe Deans era nella fase finale della tossicodipendenza e stava morendo davanti ai suoi occhi”. Secondo Wikipedia, Rosalyn Wilder, una donna presente al loro matrimonio aveva dichiarato: “Deans era un uomo terribile…voglio dire, se avesse messo un annuncio sul giornale per la persona più inadatta a prendersi cura di lei, non avrebbe avuto una risposta migliore. Non so cosa possedesse lui ma so cosa l’ha posseduta, lui le dava tutto quello che voleva”. Queste dichiarazioni forti hanno il loro perché, dato che la loro relazione, apparentemente felice, si trasformò in fine in una vera e propria tragedia.

Mickey Deans e la morte di Judy Garland, una storia d’amore finita in tragedia

Si è parlato molto del musicista Mickey Deans soprattutto per il fatto che è stato lui a trovare il corpo senza vita di Judy Garland. Non era passato molto dal loro matrimonio, apparentemente sembrava andasse tutto a gonfie vele, poi, nell’estate del 1969, Judy Garland muore. Mickey era entrato nel loro appartamento londinese, quando entra nel bagno, vede il corpo senza vita della moglie Judy. Poco tempo prima un medico aveva detto ai coniugi che le restava poco tempo da vivere a causa di una grave forma di cirrosi epatica da cui era affetta però la situazione sembrava stabile all’apparenza.

Invece l’attrice, che già anni prima aveva tentato il suicidio numerose volte, era riuscita in quell’intento e si era uccisa assumendo una grande quantità di farmaci. Dopo 47 anni i figli dell’attrice fecero traslare il suo corpo in un enorme padiglione costruito nell’Hollywood Forever Cemetery per ospitare le sue spoglie e quelle degli altri componenti della sua famiglia. Nel frattempo il nome di Mickey Deans è stato inevitabilmente associato a questa grande tragedia.

