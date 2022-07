Mickey Rourke boccia Tom Cruise, “Fa la stessa parte da 35 anni”/ E su Amber Heard…

Mickey Rourke vs Tom Cruise, “Attore insignificante”, il duro commento

Mickey Rourke boccia Tom Cruise. L’attore è stato ospite di Piers Morgan Uncensored, il programma televisivo di Piers Morgan trasmesso nel Regno Unito. In questa occasione, parlando di cinema, Mickey Rourke avrebbe fatto notare come Tom Cruise reciti la stessa parte da 35 anni. I conduttore gli aveva chiesto se fosse rimasto colpito dal fatto che il secondo capitolo di Top Gun avesse avuto un successo incredibile al botteghino. Mickey Rourke si è messo a ridere e ha detto: “Questo non significa un ca**o per me”. Mickey Rourke è poi passato a parlare degli attori che stima: “Mi interessa quando guardo lavorare Al Pacino e i primi lavori di Chris Walken e De Niro, e il lavoro di Richard Harris e il lavoro di Ray Winstone. Questo è il tipo di attore che voglio essere. Monty Clift e Brando ai tempi. Un sacco di ragazzi che hanno cercato di approfondirsi come attori”.

A quel punto il conduttore ha proseguito girando il coltello nella piaga e gli ha rivolto una domanda a bruciapelo: “Pensi che Tom Cruise sia un bravo attore?”: la risposta non si è fatta attendere. Mickey Rourke ha reagito prontamente dichiarando: “Penso che sia irrilevante nel mio mondo. Sono 35 anni che interpreta sempre lo stesso ruolo”.

Mickey Rourke si è poi scagliato contro Amberd Heard. L’attore ha definito l’ex moglie di Johnny Depp un’approfittatrice. Secondo il suo parere, la donna era solo alla ricerca di un uomo ricco che potesse mantenerla finanziariamente. Mickey Rourke parlando della vicenda di Johnny Depp ha rivelato: “Conosco Johnny da anni, anche se no posso definirlo un amico intimo. Quello che mi sento di dire è che anch’io una volta sono stato accusato ingiustamente. E la cosa mi ha bloccato dal punto di vista professionale per anni. Diciamo che sono rimasto vittima di questa errata cattiva reputazione. Alla fine è emersa la verità, ma intanto erano passati anni e io avevo perso film e occasioni di lavoro. Ecco perché mi sento vicino a chi è rimasto vittima di una gold digger come Johnny… Perché è questo che è lei, una fottuta dannata gold-digger”.

Jonny Depp è riuscito a vincere la causa e il tribunale dando ragione al divo, ha stabilito che lei dovrà pagare 15 milioni di dollari. Amber Heard continua però a non farsene una ragione tanto da aver chiesto l’annullamento della sentenza. Il giudice ha infatti negato alla donna un nuovo processo. Nel frattempo, lei sta pensando ad un’altra mossa. Sembra che l’attrice voglia pubblicare un memoir.











