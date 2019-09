Mickey Rourke/ Viso rovinato dal botulino, risponderà alla critiche a Live Non è la D’Urso?

Mickey Rourke, il sex simbol e divo di Hollywood che ha fatto innamorare milioni di donne in tutto il mondo, ormai non c’è più. Quel viso imperfetto, ma estremamente affascinante che, prima con il suo film più celebre, 9 settimane ½, del 1986 e poi con i lavori successivi ha conquistato fama e popolarità si è trasformato in un uomo che i fans faticano a riconoscere. Mckey Rourke che compirà 67 anni domani, lunedì 16 settembre, infatti, ha ceduto al fascino della chirurgia estetica, ma i troppi interventi a cui si è sottoposto hanno notevolmente trasformato il suo aspetto fisico. Il viso che, oggi, Mickey Rourke sfoggia, infatti, è gonfio a causa del botulino e, guardando le foto del passato, i fans non nascondono di avere nostalgia per il Mickey Rourke di qualche anno fa. L’attore, ospite della prima puntata della nuova stagione di Live, Non è la D’Urso, risponderà alle critiche?

MICKEY ROURKE PARALIZZATO DAL BOTULINO

Le ultime foto di Mickey Rourke hanno scatenato la preoccupazione dei fans. Oltre ad essere irriconoscibile, infatti, l’attore fatica a muovere i muscoli del viso al punto che le sue espressioni sono sempre uguali. I muscoli facciali dell’attore, infatti, sarebbero bloccati a causa del troppo botulino. “ Sospetto che Mickey abbia assunto dosi massime e complete di botulino per ottenere questo aspetto, più frequentemente di quanto probabilmente avrebbe avuto bisogno. I suoi muscoli sono ora in uno stato quasi permanentemente paralizzato dall’uso costante di botulino”, la dottoressa Hala Elgmati del Beyond Med Center di Londra. con la sua nuova faccia, Mickey Rourke si mostrerà così al pubblico italiano: Barbara D’Urso chiederà all’attore i motivi dei suoi numerosi ricorsi alla chirurgia plastica?

MICKEY ROURKE: “HO SBAGLIATO TANTO”

Non solo successi e periodi magici nella vita di Mickey Rourke che, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni de La Repubblica, ha raccontato di aver vissuto dei momenti bui. “Per anni mi sono rifiutato di riconoscere le mie colpe e i miei difetti. Mi sono comportato in maniera sciocca e non professionale. Davo la colpa a questo e quel produttore o studio, ma la verità è che ero io e solo io, Mickey Rourke, che si dava la zappa sui piedi” – raccontava svelando, poi, di aver vissuto in in stanberghe e puzzolenti appartamentini dopo aver sperperato i suoi guadagni. “Poi ho fatto terapia, per anni. Sono finalmente riuscito a capire che il problema ero io stesso. Ho sofferto come un cane, mi sono ritrovato da solo, ma solo così mi sono potuto riprendere”, raccontava ancora.



