Mickey Rourke Vs Elon Musk “Sfida me, non Johnny Depp”/ “Scommetto 200mila dollari..”

Mickey Rourke lancia la sfida ad Elon Musk. Per capire il motivo di tale sfida bisogna fare un passo indietro. Durante le udienze del processo tra Johnny Deppe e Amber Heard, un testimone della difesa di Johnny Depp, ha dichiarato di aver visto Elon Musk uscire dalla casa di Amber Heard proprio durante il periodo in cui sul volto dell’attrice sarebbero comparsi i primi lividi e Johnny Depp era già andato via. “Il capo portineria dell’edificio ha testimoniato di aver visto la signora Heard con un livido sotto l’altro occhio, lividi a forma di dito sulla gola e un braccio bendato. È stato Elon Musk a recarsi presso l’attico del signor Depp durante la sua assenza di due settimane, ha dichiarato l’attore di Depp Adam Waldman. Elon Musk ha sempre negato di aver avuto una relazione con Amber Heard lanciando anche una sfida a Johnny Depp.

MICKEY ROURKE CONTRO ELON MUSK

Dopo aver respinto tutte le accuse, Elon Musk aveva anche lanciato una sfida a Johnny Depp: “Se Johnny vuole un battersi con me in una gabbia, me lo faccia sapere”. A risponde all’appello di Musk non è stato Depp ma Mickey Rourke che si è detto pronto a combattere contro di lui al posto di Johnny Depp. “Ho appena letto che Elon Musk ha sfidato Johnny Depp in un combattimento. Ho un’idea migliore se Elon Musk ha voglia di combattere e vuole affrontare qualcuno della sua taglia, sarei felice di dare una lezione a mr. sono-un-duro Elon Musk. Pugni nudi, gomiti e ginocchia e io userò solo la mia mano sinistra”, scrive su Instagram. Mickey Rourke, poi, sicuro di vincere, si dice pronto anche a scommettere del denaro: “Possiamo scommettere 200mila dollari a testa, chi vince prende tutto, senza regole, Così invece di prendersela con qualcuno che pesa 60 chili, ti faccio il culo io. Con i più cari saluti, Mickey “Marielito” Rourke”. Elon Mus accetterà?





© RIPRODUZIONE RISERVATA