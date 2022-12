Micol e Tavassi, scatta bacio/ Gf Vip, lei si vergogna del papà ma lui approva

Tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi è scattato il bacio al Grande Fratello Vip, ma inizialmente la Vippona ha cercato di nascondere quanto accaduto per pudore ma alla fine ha deciso di confidarsi con la coinquilina Giaele De Donà. La scena non è andata in onda, ma successivamente quest’ultima, come riportato da BlogTivvu, ne ha parlato con il fratello di Guendalina nella zona beauty.

Edoardo Tavassi choc: spunta il retroscena su Amici/ Al GF Vip 2022 svela che...

“Nel momento in cui ho avuto piena consapevolezza che te l’avrebbe detto lei, allora aspettavo il momento e poi ti avrei detto sì. Lo sapevo che saresti stata la prima a saperlo”, ha confermato Edoardo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non ha mai negato di provare un interesse nei confronti della biondissima gieffina, ma adesso sembra proprio essere nato qualcosa di serio e soprattutto di ricambiato. Nei giorni scorsi, si è anche dichiarato pubblicamente: “Sono stato talmente tanto bene ieri sera. I momenti migliori li passo quando sto la dentro a ridere, sparare caz*ate tutta la notte con te”, ha ammesso.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: notte tra baci e coccole/ Lei si sbilancia dopo...

Micol e Tavassi, scatta il bacio al Gf VIP: la reazione di Daniele Incorvaia

I timori di Micol Incorvaia su una possibile relazione con Edoardo Tavassi nella casa del Grande Fratello Vip, anche successivamente al bacio, erano soprattutto basati sulla possibile reazione della famiglia e, in particolare, di suo padre Salvatore. In base a quanto emerso nelle scorse ore, tuttavia, sembra che all’uomo piaccia il nuovo spasimante della figlia.

A darne mostra è stato lui stesso sui social network, dove è molto attivo. In una foto dei Vipponi pubblicata da una fanpage della figlia, in cui compariva quest’ultima insieme a Antonino, Luca e Daniele. L’assenza di Edoardo nell’immagine del quartetto non è passata inosservata. “Tutti belli ma manca un certo Tavassi”, ha scritto il papà di Micol e Clizia.

Antonella Fiordelisi, sfuriata contro Giaele e Micol: "False e cattivissime"/ "Io limitata? Voi pessime!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA