Micol in crisi al GF Vip/ “Sono ingrassata, allo specchio mi viene da piangere”

Micol Incorvaia in crisi per l’aumento di peso: ecco cosa è successo

Micol Incorvaia è stata votata come la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2022, tuttavia l’umore della concorrente rimane basso. Nelle ultime ore, la sorella di Clizia ha palesato un disagio che riguarda il suo aumento di peso. La gieffina è entrata in crisi che per essere ingrassata di quattro o cinque chili.

MELIKE IPEK YALOVA, CHI È/ Dottoressa Mujgan Terra Amara: "Volevo fare il ministro…"

Visibilmente preoccupata e provata dalla situazione, Micol si è sfogata con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi: “Mi sono guardata allo specchio e mi viene da piangere. Non sono mai stata così grassa in tutta la mia vita!” La sorella di Clizia vive davvero molto male questo leggero aumento di peso, ma il suo fidanzato nella Casa la tranquillizza: “A me non sembri grassa. Forse prima eri troppo magra, ora stai bene”. Le parole dell’ex naufrago non sembrano però aver risolto totalmente il disagio dell’Incorvaia.

AMICI 22 SERALE 2023, 1A PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Wax e Mattia rischiano...

Micol Incorvaia sul punto di lasciare il GF Vip? Lo sfogo

Non c’è pace per Micol Incorvaia che, negli ultimi giorni, sembra soffrire molto la permanenza nel reality show. Nonostante sia la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2022, la concorrente si è detta esasperata di alcune dinamiche della casa. Prima fra tutti, la delusione della sorella di Clizia è dovuta alle parole del padre di Donnamaria che ha definito tutti i concorrenti “giocatori” salvo Antonella e Sarah.

“E poi tuo padre Edo, pensavo che avrebbe detto cose carine su noi visto che ti stiamo accanto notte e giorno.” esordisce Micol che aggiunge: “Invece ti ha pure detto che tutti intorno a te ti dicono cavolate. Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui lui (Tavassi) passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta“.

Daniele Dal Moro smaschera il GF Vip?/ Pubblica il video della lite con Oriana e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA