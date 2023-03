Micol Incorvaia abbandona il GF Vip?/ “Me ne voglio andare. Troppe puntate brutte”

Micol Incorvaia in crisi al Grande Fratello Vip 2022

Micol Incorvaia in crisi dopo la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. A scatenare la reazione di Micol sono state le parole di Sonia Bruganelli che, nel corso della puntata, ha attaccato non solo Edoardo Tavassi definendolo “subdolo e opportunista”, ma la stessa Micol definendola “una non protagonista”. Un commento che la Incorvaia non ha digerito lasciandosi andare ad un durissimo sfogo nel cuore della notte durante il quale ha attaccato anche Antonella Fiordelisi. “Preferisco essere una non protagonista e non una che ha fatto parlare di sè per aver sputato mer*a su tutta la casa”, ha sbottato parlando con Tavassi.

A far entrare in crisi la Incorvaia sarebbe stato anche il padre di Edoardo Donnamaria che, al figlio, ha detto: “Ti hanno raccontato un sacco di balle. Sono tutti giocatori”, sottolineando che la più pura era Sarah e ribadendo che Antonella Fiordelisi “la stimo”. Parole che non sono piaciute alla Incorvaia: “E poi tuo padre Edo, pensavo che avrebbe detto cose carine su noi visto che ti stiamo accanto notte e giorno. Invece ti ha pure detto che tutti intorno a te ti dicono cavolate. Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui lui (Tavassi) passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”.

Micol Incorvaia verso l’abbandono del Grande Fratello Vip 2022?

Il Van-gate, le parole di Sonia Bruganelli e quelle del padre di Edoardo Donnamaria hanno mandato totalmente in crisi Micol Incorvaia che, durante la notte, ha espresso il desiderio di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022. “Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Non mi è piaciuto nemmeno il padre di Edoardo che ha detto quelle cose. Invece di dire ‘hai degli amici splendidi andate forte’ ha detto ‘tu stai cercando di coprire qualcuno’. Io ci rimango malissimo per queste cose”, ha detto la sorella di Clizia Incorvaia che non ha digerito neanche la definizione di “personaggio marginale” che le ha dato Sonia Bruganelli.

“Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via”, ha concluso.











