Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022?/ In Casa ritroverebbe un ex…

Grande Fratello Vip 2022, Micol Incorvaia nuova concorrente? L’indiscrezione

A oltre un mese di distanza dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022, il reality potrebbe arricchirsi di nuovi concorrenti. Le dinamiche tra i Vipponi ormai si sono del tutto consolidate e hanno intrattenuto il pubblico in queste prime settimane di messa in onda. Tuttavia, dopo le prime eliminazioni, Alfonso Signorini e la produzione vorrebbero arricchire il cast di nuova linfa vitale e puntare su nomi nuovi da far entrare nella Casa di Cinecittà. Come riporta Biccy, tra questi spicca anche quello di Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia Incorvaia.

GF VIP, Antonella Fiordelisi choc: "Mi ha scritto Totti"/ Caos nel web

La papabile neo-concorrente potrebbe così seguire le orme della sorella, protagonista del Grande Fratello Vip nell’edizione del 2019/20 e durante la quale ha trovato l’amore al fianco di Paolo Ciavarro. Per la sorella Micol sarebbe la prima, importantissima esperienza televisiva che potrebbe così darle modo di farsi conoscere al grande pubblico, essendo al momento piuttosto ignota ai più. Il suo nome rientrerebbe tra i possibili nuovi concorrenti, tra i quali spiccherebbero Edoardo Tavassi e Luca Onestini, oltre alle indiscrezioni sull’influencer Oriana Marzoli.

Elenoire Ferruzzi, rivelazione choc/ "Carpisa mi ha chiesto un milione di danni"

Micol Incorvaia, al Grande Fratello Vip 2022 ritroverebbe Edoardo Donnamaria

Il nome di Micol Incorvaia come possibile nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe davvero fare rumore, se consideriamo i suoi trascorsi sentimentali. In passato, infatti, la ragazza è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del reality che sta approfondendo una conoscenza, fatta di alti e bassi, con la coinquilina Antonella Fiordelisi. Inoltre, stando a quanto riportato da Biccy, la sorella di Clizia avrebbe messo su Twitter alcuni like a messaggi contro la stessa Fiordelisi.

Se la scelta di Micol Incorvaia venisse confermata, potremmo aspettarci intricati intrecci sentimentali e dinamiche di fuoco nella Casa di Cinecittà. Alfonso Signorini vorrebbe ulteriormente alimentare le già innumerevoli dinamiche createsi nel reality e l’ingresso della sorella di Clizia Incorvaia potrebbe ulteriormente mischiare le carte in tavola. In attesa, ovviamente, di conferme ufficiali.

Giaele De Donà di nuovo sotto le coperte con Antonino Spinalbese/ Cosa è successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA