Micol Incorvaia, “Antonella è limitata”/ La gaffe diventa virale sui social e…

Micol Incorvaia fa una rivelazione su Edoardo Donnamaria: “Prima era pessimista e…”

Micol Incorvaia si confida con Luca Onestini sulla sua situazione sentimentale. La concorrente del Grande Fratello Vip ha intavolato un discorso sull’amore spiegando qual è il suo uomo ideale: “Vorrei una persona con un carattere forte, ma non uguale a me perché non ci potrei stare”. Micol parla poi di Edoardo Donnamaria e rivela a Luca di averlo visto cambiato rispetto a quando si erano frequentati: “Adesso è cambiato tantissimo, è maturato. È più sensibile”. Micol reputa se stessa immatura, specialmente nelle relazioni: “Spero di cambiare, sono qua per questo. Voglio crescere”. Tornando a parlare di Edoardo Donnamaria e del suo cambiamento Micol dice: “Prima era più disilluso e pessimista” spiega, dicendosi felice del cambiamento in positivo del suo ex.

Antonella Fiordelisi prende le difese di Charlie Gnocchi/ "Era in difficoltà e..."

A differenza sua, Micol non è mai stata pessimista, specialmente in amore: “Io nell’amore ci credo tantissimo”. La VIP definisce se stessa una sognatrice ed è felice di questo suo lato da bambina. “Forse ci credo troppo ed ho un’aspettativa altissima, penso che l’amore debba essere talmente sconvolgente che è troppo difficile che accada” continua Micol, raccontando a Luca Onestini di non essersi mai innamorata davvero. Sebbene per lei l’amore sia raro e difficile da trovare, Micol non perde le speranze e continua a credere fermamente di poterlo trovare, prima o poi. Descrivendo il suo uomo ideale, Micol spiega: “Deve essere il mio compagno di giochi ma non deve sostituirsi a tutti gli amici”. Per la ragazza l’indipendenza è fondamentale: “Sono libera e in quanto libera lascio libertà”. Le sue aspettative così alte in fatto di amore, specifica Micol, non riguardano le caratteristiche che cerca in un uomo ma le emozioni che lei stessa deve provare quando sta con una persona.

Clizia Incorvaia difende Micol da Stefano Fiordelisi papà di Antonella/ "Valutiamo azioni legali"

Micol Incorvaia commette una gaffe su Antonella Fiordelisi

Micol Incorvaia critica duramente Antonella Fiordelisi. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno mai trovato un punto di incontro per via di Edoardo Donnamaria. Qualche ora fa Micol si è lasciata andare ad un commento nei confronti di Antonella che scatenerà sicuramente delle polemiche sui social e che potrebbe diventare oggetto della puntata in onda questa sera. Parlando con Sofia Giaele De Donà, Micol ha apertamente criticato Antonella. Micol si era messa la mano avanti la bocca per cercare di non far sentire quello che diceva ma il microfono l’ha tradita.

Edoardo Tavassi confessione su Micol Incorvaia / "Con lei sto da paura ma..."

La ragazza ha detto: “A un certo punto le sentivo parlare e non riuscivo ad ascoltare, talmente parla lei. È limitata”, è stata la frase offensiva sfuggita a Michael. Poi la ragazza ha dichiarato qualcosa su Edoardo Donnamaria lasciando intendere che una volta fuori dalla casa lui e Antonella si sarebbero lasciati: “Lo conosco benissimo, perché quando usciremo da qua…”. Sui social la ragazza è stata bersagliata dalle critiche e in molti hanno visto un atteggiamento di rivalsa nei confronti di Antonella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA