Micol Incorvaia: “Antonella eliminata? Mi sono tolta un peso”/ Nikita la difende e…

Micol Incorvaia commenta l’eliminazione di Antonella Fiordelisi

Dopo Edoardo Tavassi, anche Micol Incorvaia commenta l’eliminazione di Antonella Fiordelisi con Nikita Pelizon. In veranda, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Micol non nasconde di aver tirato un sospiro di sollievo di fronte all’esito del televoto. “Troppo pesante, ormai non ce la facevo più. Mi sentivo quasi in colpa a dirlo, ma io veramente mi sento quasi più leggera“, ha esordito la Incorvaia. “E’ come se mi fossi tolta un peso. Veramente purtroppo è così”, ha aggiunto.

Micol Incorvaia, poi, ha ammesso che, inizialmente, cercava di sopportare tutti gli atteggiamenti di Antonella, ma con il tempo, ha cominciato a mostrare il proprio fastidio. “All’inizio, perchè bisogna essere tolleranti nella vita, non è che uno è diverso da te allora… però all’inizio mi andava anche bene. Quindi poi il clima è diventato sempre più pesante e tutte le nostre divergenze sempre più pesanti, più forti, nette e ad un certo punto sono arrivata ad un passo di non sopportazione”, ha detto ancora.

Nikita Pelizon difende Antonella Fiordelisi

Dopo aver ascoltato le parole di Micol Incorvaia, Nikita Pelizon ha difeso l’amica Antonella Fiordelisi. Dopo aver ammesso di non essersi inizialmente fidata di lei, Nikita ha poi spiegato di aver capito la personalità di Antonella e di essersi sinceramente legata a lei. “Sentivo che, di base, Anto non stava bene quindi da una parte sicuramente si rilasserà perchè vede Edo. Dall’altra non me la aspettavo”, ha ammesso Nikita.

“Vivendola, ho capito che anche il guardarsi allo specchio, lei si piace un sacco. Ho capito che è una parte di lei, ma non lo fa con cattiveria o quant’altro. Fa parte di lei e quindi ho iniziato a dire ‘ok, fa parte di lei’. Però ho anche conosciuto la parte sensibile e affettuosa”, ha concluso la Pelizon.

