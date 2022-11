Micol Incorvaia choc al Grande Fratello VIP/ “non nego che potrei proprio mettermi con una donna”

Micol Incorvaia, la confessione al Grande Fratello Vip 2022

Micol Incorvaia si racconta al Grande Fratello Vip 2022 e confessa che non avrebbe alcun tipo di problema a stare con una donna. In giardino con Giaele, la sorella di Clizia Incorvaia si è lasciata andare raccontandosi a cuore aperto e facendo una rivelazione: “non avrei problemi a stare con una ragazza. Sì sono così anche io, nel senso che potrei tranquillamente starci. Parlo proprio a livello di idea. Non nego che potrei proprio mettermi con una donna. Si parla di amore qui, nonostante sono giovane e non ho chissà quale esperienza”.

La giovane influencer ha aggunto: “sono dell’idea che ci si innamora spesso dell’essenza di una persona. Si può provare amore per un’anima indipendentemente dal corpo. E sono d’accordo con te anche quando dici che il corpo delle donne è proprio bello. In più nella vita non ci si dovrebbe mai precludere nulla”.

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip cresce la tensione tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia che hanno litigato animosamente. “Per me una che fa così è una ragazza furba” ha detto la ex schermitrice con Micol che ha richiesto di chiudere ogni tipo di comunicazione tra loro. La Fiordelisi allora l’ha ripresa: “non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba”.

Micol a quel punto si è alzata per andarsene, ma Antonella ha proseguito: “ma perché te ne vai? Hai paura di guardarmi in faccia? Sembra che hai paura di affrontarmi”. La replica della sorella di Clizia non è tardata ad arrivare: “non ho paura, non ti voglio guardare perché non mi interessa avere uno scambio con te, contatti o scambi di alcun tipo”. Sul finale poi la scelta: “chiudiamo ogni tipo di comunicazione, basta”.

