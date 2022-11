Micol Incorvaia contro Edoardo Donnamaria/ “Non è andata come dici tu, ho i messaggi”

Micol Incorvaia e la verità sulla storia con Edoardo Donnamaria: le parole della gieffina

Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria hanno avuto una storia prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il volto di Forum ha sminuito la relazione, dicendo ad Antonella Fiordelisi che erano stati insieme pochi giorni. La sorella di Clizia però, durante la pubblicità, ha svelato che le cose non sono esattamente come le ha riportate Edoardo.

Come riporta Biccy, Micol Incorvaia dichiara: “Non penso che tu abbia bisogno di modificare le cose. Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene.”

Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria sono rimasti ottimi amici, ma la gelosia di Antonella Fiordelisi rende difficile per loro avere un qualsivoglia rapporto. A questo proposito è la stessa sorella di Clizia ad intervenire, durante la pubblicità in diretta del Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Biccy, Micol Incorvaia dichiara: “Ma poi anche durante il giorno nemmeno mi calcoli. Se per sbaglio rimaniamo soli scappi. Lei può fare tutto e tra noi non può esserci un abbraccio. Se lei guarda con quegli occhi l’ex va benissimo, noi invece non possiamo guardarci altrimenti sembra chissà cosa. Antonella usa due pesi e due misure e se sta bene a te allora va benissimo. Poi vabbè a lei piace fare la parte. Perché sa benissimo che io non ho interesse nei tuoi confronti e in diretta invece mi stuzzica e attacca”. Cosa accadrà in questo “triangolo”?

