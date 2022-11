Micol Incorvaia crolla al Grande Fratello Vip 2022/ “Hanno da ridire su ogni cosa…”

Micol Incorvaia e i commenti di Patrizia Rossetti e Oriana Marzoli

Crollo improvviso di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022. La sorella di Clizia, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che si è innamorato di Antonella Fiordelisi, si è lasciata andare ad un amaro sfogo con l’amico Edoardo Tavassi. La Incorvaia ha confessato di sentirsi fortemente attaccata dopo aver notato alcuni atteggiamenti nei suoi confronti da parte di alcuni concorrenti. Micol, così, punta il dito contro Patrizia Rossetti, rea di averle fatto una battuta sul tempo che trascorrerebbe nella zona beauty per truccarsi.

Durante la serata organizzata dal Grande Fratello Vip 2022 in cui ciascun concorrente ha dovuto ringraziare un vippone e non ringraziare un altro, Micol si è lasciata andare ad un commento: “Sono quella meno ringraziata”. “Ognuno ha quel che si merita”, è stato il commento della Rossetti che non è affatto piaciuto a Micol. Oriana Marzoli, invece, mentre faceva i propri ringraziamenti, rivolgendosi alla Incorvaia, ha detto: “Stai zitta”.

Micol Incorvaia e il rapporto con Antonella Fiordelisi

Il malumore di Micol Incorvaia è dovuto anche al rapporto con Antonella Fiordelisi. “Non ringrazia Micol perchè, devo essere sincera, la sua presenza mi infastidisce”, ha detto Antonella Fiordelisi che non ha mai nascosto di avere difficoltà a gestire la gelosia per la convivenza con l’ex di Edoardo Donnamaria. Micol, da parte sua, durante il gioco, ha a sua volta risposto alla Fiordelisi e, a fine serata, con Edoardo Tavassi, ha ammesso di cominciare a vivere male tutta la situazione.

“Hanno da ridire su tutto”, ha ammesso Micol. “Io non vedo da parte tua atteggiamenti scorretti” ha esclamato Tavassi che ha poi parlato della situazione con Antonella Fiordelisi che, dopo averci dormito su, ha cominciato a riflettere sulla situazione. Le due troveranno un punto d’incontro?

