Micol Incorvaia prende le difese di Antonella Fiordelisi: ecco cos'è successo tra le due ex gieffine

Micol Incorvaia difende Antonella Fiordelisi? Procediamo con ordine. Sono già passati tre anni dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, ma i fan degli ex gieffini non hanno ancora smesso di seguirli con passione. In quella stagione sono nate coppie chiacchieratissime, come Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro oppure Antonella ed Edoardo Donnamaria, ma anche rivalità che hanno fatto discutere. Una delle più esplosive è stata sicuramente quella tra Antonella e Micol, nata proprio a causa di Donnamaria. Prima del reality, lui e la sorella di Clizia Incorvaia avevano avuto un breve flirt, scatenando subito la gelosia di Antonella, creando una sorta di triangolo che ha alimentato tensioni e malintesi. Da lì in poi le due hanno iniziato a battibeccare su tutto, lanciandosi parole pesanti.

Antonella ha sempre accusato Micol di cercare visibilità e clip, mentre Micol l’ha spesso definita superficiale e infantile. I litigi sono diventati sempre più forti e, a complicare il tutto, si è messo anche Edoardo Tavassi, che alla fine è diventato il fidanzato di Micol. Una volta finito il GF, però, le cose sono cambiate: Antonella e Donnamaria si sono lasciati quasi subito, mentre Micol e Tavassi hanno continuato la loro storia e oggi sono più uniti che mai. Il volto di Forum, dal canto suo, è tornato amico sia di Tavassi che di Micol.

Micol Incorvaia amica di Antonella Fiordelisi? Cosa sta succedendo

A distanza di tempo, sembra che anche Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia abbiano finalmente messo da parte le vecchie tensioni. Di recente, infatti, le due si sono ritrovate ad un evento e, con sorpresa dei fan, hanno chiacchierato in modo sereno. A dimostrazione del clima disteso, è stata proprio Antonella a condividere sul suo profilo Instagram uno scatto insieme a Micol, gesto che ha subito fatto il giro dei social.

Non tutti, però, hanno apprezzato questa ritrovata armonia. Su X, una fan di Micol ha commentato l’immagine scrivendo “Tontonella la volgarità, Micol la classe e l’eleganza“, riportando a galla le vecchie rivalità. Questa volta, però, è stata Micol a sorprendere tutti, prendendo immediatamente le difese dell’ex coinquilina. “Concetta perdonami ma lo trovo fuori luogo”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

