Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, dopo la crisi torna il sereno?/ Baci al GF VIP 7

Prosegue il flirt tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022. Dopo alcuni momenti di tensione, la coppia è sempre più vicina e a poche ora dalla diretta del lunedì sera si sono lasciati andare a momenti di coccole e baci nel lettone. Tra i due sembra essere tornato il sereno dopo un momento di tensione che ha spinto il fratello di Guendalina Tavassi a confidarsi con Antonella Fiordelisi dopo aver litigato con Micol. “Fuori ho mollato una alla prima scenata, io sono fatto così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga” – ha confessato Tavassi precisando che, a differenza di Edoardo Donnamaria, non ha alcuna intenzione di farsi andare giù cose che non gli piacciono.

“Alla prima cosa storta, io chiudo” – ha detto Tavassi alla Fiordalisi che, onesta e diretta come sempre, ha detto la sua precisando che Micol non è mai stata interessata a dormire con lui.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: dopo la crisi torna il sereno

Le confessione di Edoardo Tavassi ad Antonella Fiordelisi non sono andate giù a Micol Incorvaia che, dopo aver ascoltato ciò che i due si sono detti, ha avuto un vero e proprio attacco di panico. “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore. Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa. Questa è pure violazione della privacy” – ha detto Micol urlando nella casa.

Le urla di Micol sono state commentate anche da Antonella Fiordelisi che, inconsapevole che la compagna d’avventura stesse avendo una crisi di panico, ha detto: “sta urlando, lo senti che sta urlando. Si sente fino a qua che urla. Così non verrò ricordata come quella che ha urlato di più”.

